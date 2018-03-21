能源盤後─中東關係緊張 支撐原油期貨收三月最高點

週二交易，原油期貨上漲，創本月以來最高收盤價，係因沙烏地阿拉伯和伊朗之間的緊張關係，以及對委內瑞拉原油產量的擔憂，支撐了油價。

4 月 WTI 原油上漲 1.34 美元或 2.2%，收每桶 63.40 美元，四月期貨到期。5 月 WTI 原油期貨將會是最前月契約，上漲 1.41 美元或 2.3%，收每桶 63.54 美元。

5 月 Brent 原油上漲 1.37 美元或 2.1%，收每桶 67.42 美元。

WTI 原油和 Brent 原油均收 2 月下旬以來最高收盤價。

Long Leaf Trading Group 資深客戶經理 Scott Gecas 表示，「委內瑞拉的產量預計會進一步下降。」根據 IEA 上週數據，爆發經濟危機的委內瑞拉二月份產量與去年相比下降了 50 萬桶以上，但美國油頁岩產量創紀錄，有助於緩和目前委內瑞拉減產的影響，美國庫存本週預計將再次增加。S&P Global Platts 調查的分析師預期供應量將增加 260 萬桶，這將讓供應量在過去七週已經有 6 週增加。

貨幣券商 Oanda 亞洲貿易主管 Stephen Innes 表示，「最近價格下跌是因美國油頁岩鑽探活動增加，投機多頭對全球風險情緒來說仍然脆弱。」

EIA 週三將公布美國原油供應量報告，S&P Global Platts 調查的分析師預期原油庫存增加 260 萬桶，但汽油和蒸餾油庫存預計下降 180 萬桶 / 日。

Innes 也指出，沙國和伊朗間的緊張情緒，以及對委內瑞拉產量的擔憂「持續支撐價格，讓市場穩定回復，伊朗核子爭議近期內不會結束，且美國重新對伊朗制裁的可能性應該會讓石油多頭近期內有激烈反應。」

因為美國重新對伊朗制裁將會挫傷該國的產量。美國總統川普曾向歐洲領導人表示，他們必須修正伊朗核協內的「可怕錯誤」，否則美國拒絕延長暫停對伊朗制裁的期間。

沙國王儲 Mohammed bin Salman 週二與川普在白宮見面，據報導，他們談論了伊朗核協。Salman 也排定了與其他美國官員的會面。原油期貨上週五大漲，係因沙國王儲 Mohammed bin Salman 表示，如果勁敵伊朗發展核武，那沙國也會發展核武。

同時，沙國石油公司 Aramco 延後 IPO，稱明年將在沙國證交所上市。

華爾街日報報導，OPEC 和亞塞拜然共和國（Azerbaijan）正協商讓後者加入組織的事宜。

其他交易

4 月汽油上漲 2.1% 收每加侖 1.966 美元。 4 月熱燃油上漲 2.2% 至每加侖 1.95 美元。

4 月天然氣上漲 0.9% 至每 Btu 2.675 美元。