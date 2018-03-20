凍資效應財息兼收 閱文去年賺5.56億 年增14.16倍

去年底招股凍結 5200 億資金而居新股凍資王次席的閱文集團 (0772-HK) 上市後首發成績表，凍資效應亦利多去年業績。集團公布去年賺 5.56 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增 14.16 倍，其中約 1.04 億元來自發售新股的按金及利息收入，貢獻純利接近 2 成，可謂非常重大。期內收入 41 億元人民幣，按年增長 60%，每股盈利 0.74 元人民幣，不派息。

《星島日報》報導，閱文昨日於上市後首發成績表，截至去年年底，營業額按年增長 60%，至 40.95 億元，其中在線閱讀收入 34.2 億，按年增長 73%，並佔總收入的 83.6%。集團聯席首席執行官梁曉東不認為在線閱讀收入見頂，他相信未來仍然是收入來源的最重要一部分。

期內，平均月活躍用戶約 1.92 億人，按年增長 12.7%，其中約 1.79 億為移動用戶及 1210 萬為電腦用戶。同期，平均月付費用戶達約 1110 萬人，按年增長 33.7%。付費率為 5.8%，按年增加 0.9 個百分點。

梁曉東表示，將會大力推動用戶數目、付費轉化率及 ARPU(每月用戶平均收入)。當中，付費轉化率由 2016 年的 4.9% 上升至 2017 年的 5.8%，相較不少遊戲及影視網站有 10% 的轉化率為低，故認為有很大提升空間。

付費用戶 ARPU 去年上升 28.2% 至 22.3 元人民幣，梁曉東指，公司去年引入「大數據」的智能推薦服務，加快用戶發掘好書，同時根據用戶偏好來建議閱讀，再加上閱後評論等活動保持用戶活躍度，都有利提升用戶付費意欲。梁曉東續指，除了付費閱讀外，旗下平台亦有打賞功能，讓用戶向作家打賞，這方面的 ARPU 更高，目前佔比較小，將來可以加強發展。

值得留意的是，集團去年財務收入 1.04 億元，按年大增 25.3 倍，顯著的增長是受惠於首次公開發售認購按金及銀行存款所產生的利息收入增加所致。集團去年 11 月在港交所主板上市，招股期間凍資 5200 億元，創本港有史以來凍資王第二位，僅次於中鐵建 (1186-HK)。

集團期內持有現金達 75 億元，梁曉東指，首要投資於提升內容上，其次為拓展下游項目，如增加用戶和擴展以 IP(知識產權) 為基礎的泛娛樂業，其三為進行產業鏈併購，以打通上下游。

閱文於 2017 年及 2018 年財政年度均未有固定的派息政策，梁曉東指，由於業務仍處高速增長期，會根據未來發展情況而定往後的派息政策。

對於近期市傳中資科網股以 CDR 形式回歸 A 股，梁曉東表示，CDR 為新安排，暫時未接到任何通知，視乎其他科網企業的做法，或跟從他們的腳步。

閱文昨日收報 82.05 元微跌約 0.5%。

閱文集團股價



