中國港橋(02323-HK)訂戰略重組協議 規模不超過200億

中國港橋(02323-HK)公布，就2月13日公布的公司間接全資附屬公司深圳港橋與中弘訂立諒解備忘錄於昨日訂立戰略重組協議，根據該協議，深圳港橋聯合其他主要獨立合伙人，將與其他合伙人設立重組基金。重組基金之初始資金總額規模不超過200億元(人民幣.下同)，其中境內合格機構投資者認購不超過人民幣70億元，而境外合格機構投資者認購不超過20億美元(約130億元人民幣)。境外合格機構投資者將按照該協議所述之相關法規及條文將已認購金額投入中國重組基金。

深圳港橋將獲委任為重組基金之管理人，並參與誠如該公佈所述中弘之債務、資產及股權重組。重組基金期限為3年，重組基金詳情以最終簽立之重組基金協議為準。於本公佈日期，重組基金境外機構投資者已確認認購20億美元，及若干境內合格機構投資者之投資正在安排之中。

2月13日公布的訂立諒解備忘錄，深圳港橋已表示有意成立及管理一個私募股權基金，為期3年及可延長2年，並為參與中弘之債務、資產及股權重組採取行動，以自合資格投資者籌集約130億元資金。

中弘為一間於中國註冊成立之公司。中弘主要從事於中國之投資控股。其主要投資是其於中弘上市公司之26.55%權益，中弘上市公司主要從事於中國之物業開發業務。深圳港橋已向中國證券投資基金業協會登記(登記編號：P1066570)，以於中國從事基金管理業務。中弘為中弘控股股份有限公司(其普通股於深圳證券交易所上市)之主要股東。於本公佈日期，中弘持有中弘上市公司已發行股份約26.55%。

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