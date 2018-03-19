滬指窄幅震蕩上揚創業板漲逾1% 次新股強勢領漲

周一，滬深兩市小幅低開後震蕩翻紅，深成指、創業板走勢強勁。午後，煤炭、鋼鐵、房地産等權重板塊跌幅擴大，兩市股指繼續延續震蕩走勢，題材股再度活躍也是今日盤面最大亮點。滬指收報3279.25點，漲0.29%，成交額1698億。深成指收報11068.49點，漲0.16%，成交額2271億。創業板收報1842.92點，漲1.19%，成交額778億。

盤面上，經曆了上周短暫的調整，工業互聯網概念板塊再度走強，光環新網(300383-CN)、佳訊飛鴻(300213-CN)漲停，漢得信息(300170-CN)等股紛紛大漲。國企改革板塊亦表現搶眼，瑞泰科技(002066-CN)、國投中魯(600962-CN)等3股漲停。次新股板塊再次掀起漲停潮，板塊漲幅近2%，廣東駿亞(603386-CN)、大業股份(603278-CN)等近20隻股漲停。此外，保險、釀酒、石油、航空、獨角獸等板塊漲幅居前。

跌幅榜上，煤炭股領跌，鋼鐵、房地産、化工、豬肉、保障房等板塊跌幅靠前。

宏觀方面，分析人士指出，美聯儲議息會議在即，加息概率很高，而國内利率結構化上行趨勢仍在。因此，短期市場存在調整壓力，指數有二次探底可能，中長期保持樂觀，6月份開始A股將納入MSCI新興市場指數，將帶來增量資金，另外随着A股發行制度和退市制度的調整，未來優勝劣汰趨勢加劇，而對于新興經濟企業上市制度的放寬預期，長期看會影響A股存量結構，有助優質資産沉澱。

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