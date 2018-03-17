能源盤後─全球需求大增 原油上漲 連續2週收高

週五交易，原油價格走勢逆轉收高，推升本週上漲。全球原油需求成長的預期超過了美國產量強勁和本週國內油機數量增加的市場擔憂。

4 月 WTI 原油上升 1.15 美元或 1.9%，收每桶 62.34 美元，收創 3 月 6 日以來最高收盤價，本週升幅 0.5%。

5 月 Brent 原油上升 1.09 美元或 1.7%，收創本月迄今最高收盤價，但本週跌幅 1.1%。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，市場「從低波動度到哇一聲的程度，甚至沒有任何具體基本面消息是推動盤中走高。本週油價上漲，價格大漲。」

「消費者信心數據強慶，且汽油未來需求真的有出現創記錄跡象。三月份美國消費者信心站上 14 年高點。

IEA 週四公布，今年全球原油需求可能增加 150 萬桶 / 日，達平均 9930 萬桶 / 日，較上個月報告的數據 (9 萬桶 / 日) 上修。

但交易者仍擔憂美國頁岩油產量上升的情形。

Baker Hughes 週五報告，本週美國活絡的鑽油機數量增加 4 架至 800 架，上週油機因減少 4 架而使油價在 7 週內首次收跌。

券商 Mizuho Securities 能源主管 Robert Yawger, 認為，與此同時，市場預期川普政府將對伊朗核協議採取更加強硬的態度，或者可能會對委內瑞拉原油出口實行禁運，這提供油價一些支撐力。

分析師稱，以國家情報局局長 Mike Pompeo 取代國務卿提勒森，被視為對伊朗的一種更強硬的立場，可能導致部分恢復出口制裁。其他潛在的變化，包括國家安全顧問 H.R.McMaster 即將被取代的報導，都強調了這些預期。但白宮否認國家安全委員會的人事異動。

其他交易

4 月汽油上漲 1.1% 在每加侖 1.946 美元，本週收高 2.2%。 4 月熱燃油上漲 1% 至每加侖 1.912 美元，本週漲幅 1.3%。

4 月天然氣上漲 0.3% 至每 Btu 2.688 美元，但本週仍收低 1.6%。