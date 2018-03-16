◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 日成-KY 董事 中華開發創業投資 2,160,000 600,000 一般交易 光鋐 董事 可成科技 7,347,144 7,347,144 鉅額逐筆交易 華冠通訊 董事 華宇光能 150,476,006 3,000,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 馬光-KY 大股東 JUI WEI INVESTMENTS 6,583,596 270,000 一般交易 環宇-KY 董事 安寶信 424,007 45,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 Raggio,Mark Lewis 364,876 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 丘傳榮Wing Yau 288,606 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 余有崇 174,262 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 王志鴻 34,898 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 陳昌隆 65,536 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 環宇-KY 經理人 Wang，Shing-Kuo王興國 30,209 15,000 信託 中信銀受託信託專戶 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 國鼎生技 經理人 陳志源 1,290,749 530,000 一般交易 益得 董事 健喬信元醫藥生技 34,448,920 1,000,000 辦理過額配售 綠電再生 董事 台灣三洋電機 2,912,910 20,000 辦理過額配售 綠電再生 監察人 台灣日立江森自控 1,456,455 10,000 辦理過額配售 綠電再生 董事 普騰電子工業 3,266,340 170,000 辦理過額配售 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 傑生 董事 莊耀銘 富邦銀受託信託專戶 14,385,719 1,500,000 南山人壽 特定人 陳昱靜 范嘉麟 100,000 100,000 南山人壽 經理人 陳嘉華 陳昱靜 281,781 100,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 和益化工 董事 王家品 1,000,000 12,880,366 1,300,000 未轉讓理由：股價不理想