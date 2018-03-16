其祥去年獲利年減逾6成 EPS 1.26元 擬配發0.5元現金股利

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 在去年因市場需求擴大，但本身新投資的養雞場未能及時趕上需求而仰賴對外採購造成侵襲獲利，去年稅後純益 4634 萬元，年減達 65.92%，每股純益為 1.26 元，今 (16) 日董事會決議對去年盈餘每股配發 0.5 元現金股利。

以今天其祥收盤價 30.95 元計算，該公司配發 0.5 元現金股利的殖利率為 1.61%。

其祥去年營收 24.81 億元，與上一年相當，毛利率 17.67%，年減 4.89 個百分點，稅後純益 4634 萬元，年減達 65.92%，每股純益為 1.26 元。

其祥公司指出，2017 全年營收小幅成長，然獲利未見成長，主要係馬國垂直整合效益持續，市場肉品需求不減，而訂單雖增加，新廠之產能尚未開出，故需外購肉雞以支應，致使成本墊高影響獲利。2017 年第 4 季為獲利的谷底，預期 2018 年下半年起，新廠產能陸續開出，不但可逐步恢復原有獲利水準，營運曲線可望再度向上成長。

其祥指出，為支應星、馬兩國市場未來之成長需求，2015 年底起共計斥資 7.65 億元陸續投資興建南馬肉雞新農場及新加坡肉品加工處理廠。今年其祥首要目標即為提升南馬新農場之養殖效率及星國加工廠的量能，馬來西亞南部肉雞新農場第三期工程已全部完工並開始投產並進行產線調校，估計今年 2 季起可逐步降低對外採購量，有效降低成本，第 3 季起也陸續挹注營收。

而在新加坡的肉品加工處理廠部分，目前正建置第一階段的二次加工生產區，在第 2 季即可完成相關設備安裝、試車後，第 3 季可完工加入營運，投產後將大幅提升產能並降低成本；待第二階段再擴充完成，即可創造整體獲利能力的持續精進。