新聞

◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表
※來源：台灣證期會

證券
代號  公司名稱    申報事項            金額  收文日期  自動補正  停止生效  解除停止  申報生效
--------------------------------------------------------------------------------------------
3252 海灣國際     現金增資     187,500,000   1070227                                 1070328
     (國票證券)
6617 F-共信       現金增資      55,000,000   1070308                                 1070319
6449 鈺邦科技     轉換公司     250,000,000   1070309                                 1070327
     (元大證券)   債(無擔保)
6449 鈺邦科技     現金增資      55,000,000   1070309                                 1070327
     (元大證券)
4977 F-眾達       限制員工       4,320,000   1070312                                 1070321
                  權利新股
2385 群光電子     員工酬勞     452,999,978   1070314                                 1070319
2937 集雅社       員工認股       5,000,000   1070315                                 1070326
                  權憑證
留言載入中...

相關新聞