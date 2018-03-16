◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表

證券 代號 公司名稱 申報事項 金額 收文日期 自動補正 停止生效 解除停止 申報生效 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3252 海灣國際 現金增資 187,500,000 1070227 1070328 (國票證券) 6617 F-共信 現金增資 55,000,000 1070308 1070319 6449 鈺邦科技 轉換公司 250,000,000 1070309 1070327 (元大證券) 債(無擔保) 6449 鈺邦科技 現金增資 55,000,000 1070309 1070327 (元大證券) 4977 F-眾達 限制員工 4,320,000 1070312 1070321 權利新股 2385 群光電子 員工酬勞 452,999,978 1070314 1070319 2937 集雅社 員工認股 5,000,000 1070315 1070326 權憑證
◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表鉅亨台北資料中心※來源：台灣證期會
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