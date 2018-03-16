[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 廣寰科 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 永捷 富邦美債7-10 點晶 謚源 強生 南璋 凱衛 富邦美債20年 泰谷 東林 世坤 勝昱 樺晟 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 萬國通 飛寶企業 雙鴻 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 新昕纖 精確 晟楠 元大投資級公司債 青雲 達威 光明 宏易 寶得利 元大中國債3-5 撼訊 松崗 聚紡 唐鋒 國泰5Y+新興債 上揚 三圓 興采 台蠟 國泰1-5Y高收債 松崗 雙喜 直得 榮群 合世 保銳 力泰 泰茂 天宇 易威 富驛-KY 理銘 至興 新零售 南璋 雅茗-KY 萬在 力新 勝昱 亞都 長佳 恩得利 飛寶企業 東凌-KY 大恭 李洲 和勤 關中 永純 凱柏實業 精確 隆中 美琪瑪 遠昇 方土霖 時報 致振 及成 宏易 欣泰 威潤 鑫龍騰 萬在 唐榮 和進 唐鋒 晉椿 耀勝 台蠟 世豐 倚強 聯亞 久陽 鑫創 榮群 尼克森 廣寰科 天宇 力新 點晶 新零售 凌網 建舜電 力新 李洲 泰谷 恩得利 凱柏實業 典範 李洲 港建 長天 凱柏實業 耀勝 益通 遠昇 至寶電 振維 及成 杭特 鴻翊 鑫龍騰 幸康 迎輝 和進 曜越 欣厚-KY 耀勝 重鳥鵬 兆遠 倚強 泓格 系統電 鑫創 東林 世紀 廣寰科 盈正 華容 點晶 晟楠 建榮 建舜電 世紀 立衛 泰谷 友銓 天揚 典範 青雲 鈺創 長天 慕康生醫 合正 益通 昇益 金利 振維 三聯 寶聯通 鴻翊 合邦 昇益 迎輝 業強 凱鈺 欣厚-KY 訊達 德宏 亞電 撼訊 寬魚國際 兆遠 亞銳士 合邦 系統電 安碁 萬旭 世紀 沛亨 驊宏資 華容 迅德 久正 建榮 倉和 上揚 立衛 光菱 全譜 天揚 三圓 易通展 鈺創 士開 元隆 合正 雙喜 沛亨 金利 力泰 九暘 寶聯通 理銘 凱碩 昇益 中連貨 全達 凱鈺 安心 奧斯特 德宏 燦星旅 福華 寬魚國際 高野 保銳 合邦 亞都 常珵 萬旭 老爺知 立碁 驊宏資 滿心 越峰 久正 德記 士開 上揚 關中 志嘉 全譜 誠品生活 富裔 易通展 泰偉 燦星旅 元隆 時報 富驛-KY 沛亨 琉園 劍湖山 九暘 旭然 德記 凱碩 鼎創達 泰偉 全達 明揚 華義 奧斯特 綠河-KY 得利影 福華 花王 鼎創達 保銳 欣雄 花王 常珵 欣泰 邦泰 立碁 越峰 士開 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 高野 劍湖山 元大期 德記 泰偉 華義 得利影 三貝德 時報 鼎創達 花王 邦泰