新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     凱衛     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     樺晟     元大美債7-10          振維              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大投資級公司債          青雲              達威     光明                
宏易     寶得利   元大中國債3-5          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰5Y+新興債          上揚              三圓     興采                
台蠟              國泰1-5Y高收債          松崗              雙喜     直得                
榮群              合世              保銳              力泰     泰茂                
天宇              易威              富驛-KY           理銘     至興                
新零售            南璋                                雅茗-KY  萬在                
力新              勝昱                                亞都     長佳                
恩得利            飛寶企業                            東凌-KY  大恭                
李洲              和勤                                關中     永純                
凱柏實業          精確                                隆中     美琪瑪              
遠昇              方土霖                              時報     致振                
及成              宏易                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            萬在                                         唐榮                
和進              唐鋒                                         晉椿                
耀勝              台蠟                                         世豐                
倚強              聯亞                                         久陽                
鑫創              榮群                                         尼克森              
廣寰科            天宇                                         力新                
點晶              新零售                                       凌網                
建舜電            力新                                         李洲                
泰谷              恩得利                                       凱柏實業            
典範              李洲                                         港建                
長天              凱柏實業                                     耀勝                
益通              遠昇                                         至寶電              
振維              及成                                         杭特                
鴻翊              鑫龍騰                                       幸康                
迎輝              和進                                         曜越                
欣厚-KY           耀勝                                         重鳥鵬              
兆遠              倚強                                         泓格                
系統電            鑫創                                         東林                
世紀              廣寰科                                       盈正                
華容              點晶                                         晟楠                
建榮              建舜電                                       世紀                
立衛              泰谷                                         友銓                
天揚              典範                                         青雲                
鈺創              長天                                         慕康生醫            
合正              益通                                         昇益                
金利              振維                                         三聯                
寶聯通            鴻翊                                         合邦                
昇益              迎輝                                         業強                
凱鈺              欣厚-KY                                      訊達                
德宏              亞電                                         撼訊                
寬魚國際          兆遠                                         亞銳士              
合邦              系統電                                       安碁                
萬旭              世紀                                         沛亨                
驊宏資            華容                                         迅德                
久正              建榮                                         倉和                
上揚              立衛                                         光菱                
全譜              天揚                                         三圓                
易通展            鈺創                                         士開                
元隆              合正                                         雙喜                
沛亨              金利                                         力泰                
九暘              寶聯通                                       理銘                
凱碩              昇益                                         中連貨              
全達              凱鈺                                         安心                
奧斯特            德宏                                         燦星旅              
福華              寬魚國際                                     高野                
保銳              合邦                                         亞都                
常珵              萬旭                                         老爺知              
立碁              驊宏資                                       滿心                
越峰              久正                                         德記                
士開              上揚                                         關中                
志嘉              全譜                                         誠品生活            
富裔              易通展                                       泰偉                
燦星旅            元隆                                         時報                
富驛-KY           沛亨                                         琉園                
劍湖山            九暘                                         旭然                
德記              凱碩                                         鼎創達              
泰偉              全達                                         明揚                
華義              奧斯特                                       綠河-KY             
得利影            福華                                         花王                
鼎創達            保銳                                         欣雄                
花王              常珵                                         欣泰                
邦泰              立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  元大期                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞