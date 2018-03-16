賓仕續暴漲43% 疑股權集中大戶 有「圍飛」之嫌

「天仁茗茶」香港特許經營商賓仕國際 (1705-HK) 繼首日掛牌爆漲近 3 倍後，昨 (15) 日股價如坐雲宵飛車，早上 10:00 一度飆升近倍至 7.9 元(港元，下同)，比招股價 1 元更升達 6.9 倍，不過在 30 分鐘內急跌至 4.51 元，跌幅達 43%；全日收報 5.71 元，升 43.47%，較招股價高 4.7 倍，全日成交 18.1 億元。

以每股 1 元招股的賓仕，昨天最高曾見 7.9 元，即使以 5.71 元的收盤價來說，短短兩天的累積升幅仍達 4.7 倍。昨天早上接近 10:00，熱錢只用 8 分鐘便把股價由 5.43 元炒高至 7.9 元，但在 2 分鐘，卻從高位墜落至 5.29 元，這段時間的回落幅達 33%。

賓仕國際股價 (圖：新浪財經)

賓仕周三首掛收報 3.98 元，較招股價升近 3 倍，難免令不少投資者卻步，但如投資者昨甫開市即以 4.37 元接貨，按收盤價計，未計手續費，每手帳面仍賺 5360 元。而昨日最高位成交量達 13.6 萬股，倘若投資者於昨日最高位 7.9 元接貨，每手帳面虧 8460 元。

賓仕集團主席、執行董事及行政總裁陳錦泉和胞兄陳紹璋各持股 25%，短短兩天，兩兄弟身家已累漲至逾 11.4 億元。

《星島日報》報導，市場人士指出，賓仕走勢飄忽，相信與貨源歸邊有關。該公司的國際配售部分錄得 1.6 倍超額認購，在啟動回撥機制之後，國際配售部分獲配的股數，由 9000 萬股降至 5000 萬股，這批股份由 199 名承配人瓜分。

不過，有 58%(116 人)的承配人只獲分配一手，這些「一手黨」手上的股份，總共只佔國際配售股份的 0.9%。換言之，有 99.1% 的配售股份，是落在 42%(83 人)的承配人手上，分配可說是極之懸殊。現時只有專業投資者 (一般須持有超過 800 萬元投資組合) 才可以參與配售，對於這些大戶來說，淪為「一手黨」可說與其資格毫不匹配。

市場人士估計，近年嚴打新股「圍飛」的證監會，短期內或會向券商索取賓仕的交易紀錄。證監會拒絕評論賓仕的交易情況是否出現異常。

近期不少熱炒新股，都出現一些只獲少量股份的承配人，例如 ATLINKS(8043-HK) 有 83 人只獲 1 至 5 手。此外，更有新股疑因為股份分配太集中，而弄到延遲上市。

在今年 1 月上市的嘗．高美 (8371-HK) 掛牌日期延遲兩天，當時該公司的通告指，為了確保股份有開放市場，以及應付監管機構查詢，才導致延期。嘗．高美在 175 名承配人當中，有 108 人只獲分配不多於兩手。

香港《明報》引述宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，雖賓仕昨從高位跌逾 4 成，惟以首掛收盤價和昨日收盤價相比，該股已上漲 1.73 元，相信已漲的差不多了。

他坦言，目前賓仕市值更遠高於殼價。以其昨收盤價計，賓仕市值直逼 22.8 億元，而市傳主板標準殼價約 6.5 億元。他建議持貨投資者宜賣出，沒有持貨的不要跟隨。