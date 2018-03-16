1-2月地產銷售及投資大超預期，中金首推龍光地產(03380-HK)

著名投資銀行中金公司發表最新的全國1-2月房地產數據點評報告。商品房銷售和投資增速大超預期、房企資金面保持平穩。中金認為基本面依然向好，地產板塊估值吸引。繼續推薦龍光地產(03380-HK)，認為公司3月22日的業績有望超預期。

商品房銷售增速大超預期。1-2月全國商品房銷售面積同比增長4.1%。中金指出，主要因三四線城市銷售在持續去庫存支撐下表現強勁。往前看，中金預計在一二線城市銷售底部覆蘇和三四線市場持續去庫存的雙重利好下，全年銷售將保持強韌。

房地產開發投資表現顯著走強。房屋新開工面積增速回落5.7個百分點至2.9%，主要因今年春節偏晚致開工延後且去年同期基數偏高。另外，房企資金面保持平穩。1-2月房地產開發企業到位資金同比增長4.8%，中金預計全年資金面將繼續保持平穩。

中金繼續推薦龍光地產，其較早前報告指出公司2017年業績有望超出市場預期。看好龍光地產在粵港澳大灣區土地儲備達人民幣4184億元，即占公司總貨值人民幣5200億的逾80%，中長期將繼續受惠於灣區各種政策利好及基礎設施建設。

中金預計公司可順利完成2018年人民幣660億權益銷售目標，同比增長超50%，並相信公司將於2019年的合同權益銷售金額超過人民幣1000億元，核心利潤沖破人民幣100億元。目前估值吸引，推薦為首選股之一。

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