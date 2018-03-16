能源盤後─全球需求大增 原油連2日收高 但市場仍謹慎

週四交易，原油價格連續第二日收高，係因全球原油需求有增加的跡象，但市場仍擔憂美國頁岩產量持續增加的情形。

4 月 WTI 原油上升 23 美分或 0.4%，收每桶 61.19 美元，週三漲幅也是 0.4%，但本週迄今跌幅約 1.4%。

5 月 Brent 原油上升 23 美分或 0.4%，收每桶 65.12 美元。

IEA 週四公布，今年全球原油需求可能增加 150 萬桶 / 日，達平均 9930 萬桶 / 日，較上個月報告的數據 (9 萬桶 / 日) 上修。

IEA 認為，強勁的需求應該有助於抵消美國頁岩油開採量的增長，大大維持今年原油市場的平衡。

但一些市場觀察者對供應量不斷成長仍抱持謹慎，主要是美國以外的持續供應增長，這仍對市場在今年剩下的時間重新平衡形成風險。

Julius Baer 宏觀與商品研究主管 Norbert Ruecker 表示，「原油市場比看起來還要脆弱，或立了結的風險仍然越來越大，且強勁的生產增長也挑戰著市場收縮。」

ETF Securities 商品分析師 Nitesh Shah 表示，他不覺得需求會像 IEA 預期那樣成長快速，他估計今年需求成長可能接近 120 萬桶 / 日罷了。

「我們需要非常強勁的需求成長，才能消化現在美國以外的供應。」

在 IEA 報告前一日，OPEC 上修了對美國頁岩油產量的預期，估計今年平均每日為 572 萬桶。

PVM Oil Associates 分析師表示，「這種預期對原油重新平衡來說不是好兆頭。」

自去年開年以來，OPEC 和其他 10 個產油國，包含俄國在內，就一直縮減原油產量 180 萬桶 / 日，以期控制供應過剩並提振價格。

EIA 週三報告顯示，美國原油庫存上周意外增加 500 萬桶。

yche Capital Advisors 主管 Tariq Zahir 表示，在原油供應量大幅增加、庫欣庫存增加以及美國原油產量增加的情況下，「我們認為所有漲勢最終都會轉為空頭。」

其他交易

4 月汽油持平在每加侖 1.925 美元; 4 月熱燃油上漲 0.3% 至每加侖 1.893 美元。

4 月天然氣下跌 1.8% 至每 Btu 2.681 美元。EIA 週四報告，3 月 9 日止的一週，國內天然氣供應量減少 930 億立方英呎，低於 S&P Global Platts 調查的分析師預期 (減少 1000 億立方英呎)。