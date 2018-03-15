【異動股】百田石油(08011-HK)升10% 訂立原油買賣協議

百田石油(08011-HK)繼昨日跌23.08%後，今日股價轉強，現報0.33港元，升10%，成交60萬股。

該公司於3月13日晚公布，基於獲批準石油生産開發計劃其中的一個條件，於2018年3月12日，百田石油附屬公司，中國國際礦業石油有限公司與Tom’s Power Petroleum Distributor Inc. (TPPDI) 訂立原油買賣協議，于菲律賓買賣原油。(TPPDI是一間依照菲律賓法律成立的公司，是一間在菲律賓從事銷售油品的貿易公司。)

根據原油買賣協議，中國國際礦業將按産量逐步增加向TPPDI銷售原油(以實際裝載數量為準)。購買價將會根據原油買賣協議條款參考國際油價而厘定。原油買賣協議將會從原油買賣協議日期起計，為期一年，及除非該原油買賣協議有另外訂明，該年期將會每年自動延長。

原油買賣協議受到菲律賓法律規管。且TPPDI在簽署買賣協議後，承諾將在自有碼頭擴建更大原油儲罐存量，以滿足中國國際礦業未來産量逐步增加的需求。

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