【異動股】鋼鐵板塊快速拉升 新鋼股份(600019-CN)漲近4%

午後，鋼鐵板塊拉升走強。截至發稿，新鋼股份(600019-CN)漲3.78%報7.13元，韶鋼松山(000717-CN)漲3.48%報7.74元，寶鋼股份(600782-CN)漲3.25%報9.53元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲2.80%報9.19元，太鋼不鏽(000825-CN)漲2.58%報6.75元，鞍鋼股份(000898-CN)、方大特鋼(600507-CN)、三鋼閩光(002110-CN)、重慶鋼鐵(601005-CN)等股紛紛漲逾2%。

消息面上，2018年政府工作報告明确提出今年要再壓減鋼鐵産能3000萬噸左右,并推動鋼鐵等行業超低排放改造。按照3000萬噸的壓減目标,我國將提前完成十三五提出的五年鋼鐵行業去産能上限目标。采暖季限産方面,唐山、邯鄲地區發布了延長采暖季限産或非采暖季錯峰生産方案,將在一定程度上繼續限制生鐵産量。

此外，國家統計局今日公布數據顯示，2018年1-2月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.7%。

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