【港股午評】半日跌近400點 科技股手機設備股成災區

無眼睇，並非是因為曼聯又再次在歐聯十六強出局，而是大市今早受到外圍接連傳出負面消息拖累，半日跌近400點。今日大市再度下跌，投資者當然是「無眼睇」。看來今日大市肯定會低收，而在早上大市下跌時，亦無發現投資者有太大入市意欲，不排除若今日歐洲股市早段下跌，港股跌幅只會進一步加深，今午實在不宜低撈。

恆生指數中午收市報31206點，跌395點；國企指數中午收市報12567點，跌179點，成交額為573.37億元。

今日50隻成份股中只有5隻可以逆市上升，即90%的成份股下跌，已可以知悉今日大市跌勢是相當全面，其中手機設備雙雄，為分別為今早跌幅最大及第大的成份股，瑞聲科技(02018-HK)今早跌幅達3.8%。看來美國政府擬推出的新關稅措施，對手機設備股影響不少。

科技股今日亦處於弱勢，騰訊控股(00700-HK)跌1.3%，再破460元。現階段投資者不宜對騰訊太多動作。除卻騰訊外，不少科技股今早均下跌，投資者不如先暫離科技股，待市況喘定時再作部署。

中資金融股表現相當疲弱，兩大中資金融股均錄得約2%跌幅。內銀股基本因素未變，投資者無需急於貨。

國泰航空(00293-HK)剛公布2017年全年業績，縱使全年虧損逾12億元，惟與上半年相比，下半年業績已有明顯改善，加上宣布派發0.05元股息，相信國泰在午後會有較突出表現。其他航空股會否受到刺激？值得投資者留意。

2018年3月14日中午12時48分

文﹕張偉倫

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