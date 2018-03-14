【異動股】稀土永磁概念股逆市走強 中科三環(000970-CN)漲超4%

早盤，稀土永磁概念股逆市走強，中科三環(000970-CN)漲4.31%報13.55元，風華高科(000636-CN)漲4.25%報12.99元，英洛華(000795-CN)漲3.07%報6.04元，北方稀土(600111-CN)、銀河磁體(300127-CN)、盛和資源(600392-CN)、橫店東磁(002056-CN)等股漲超2%，甯波韻升(600366-CN)、正海磁材(300224-CN)等個股均紛紛拉升近2%。

據媒體報道，由于特斯拉Model 3長續航版采用永磁電動機，這類電動機加劇了制造材料之一稀土钕的供應壓力。去年，稀土钕供不應求的局面已十分嚴重，其全球需求量為3.17萬噸，供應量僅為3300噸。今年對钕的需求預計將增至3.42萬噸，明年會增至3.88萬噸，供需缺口將進一步加劇。

中科院合肥物質科學研究院科研人員和合作者近日首次實現了基于石墨烯的太赫茲應力調制器。預計太赫茲技術將率先在工業檢測、安檢設備、無線通信領域嶄露頭角，應用市場規模將達千億級，相關公司有望率先受益。

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