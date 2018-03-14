【台新投顧】木星歐洲增長基金勇奪理柏台灣基金獎

2018 年湯森路透理柏台灣基金獎於 3 月 13 日揭曉，木星歐洲增長基金勇奪「歐洲股票」獎項的 10 年期獎。台新投顧境外基金總代理團隊與英國木星資產管理公司合作，於 2017 年 7 月引進木星旗下盧森堡系列 - 木星歐洲增長基金，希望為投資人創造更好的收益與報酬。

主動操盤致勝 路遙知馬力

湯森路透理柏台灣基金獎競爭激烈，評選基金時，除重視績效的長期穩定性，還會考量經風險調整後的報酬。事實上，在全球理柏基金獎中，理柏穩定回報評級（Consistent Return）是重要指標，獲獎基金通常由得分最高者獲得，特別適合重視績效穩定度的長線投資人。

木星歐洲增長基金經理人 Alexander Darwall(戴旭偉) 自 2007 年 3 月起管理本基金，實地訪查並精選優質成長股的策略奏效。截至 2018 年 2 月底，木星歐洲增長基金十年期績效達 150%(註 1)，凸顯只要選對基金，長抱可能就是擁抱財富的最佳策略。

追成長重品質 精選歐洲贏家企業

戴旭偉表示，他不會根據總體環境進行投資。相反的，他會發掘長期具有競爭優勢的「特殊公司」，這些公司通常有強勁的市場定位和定價優勢、能提供獨特的產品和服務、進入門檻高、知識產權多，且資本開支較少，因此在任何景氣循環皆能持續成長。

這些「特殊公司」通常也是各自領域內的龍頭，收入來自全球市場。此外這些「特殊公司」通常也具有較佳公司治理，因為良好的企業文化對於成功投資是不可或缺的。藉由持有這類優質成長股，相對也為投資人的長期投資做好了下檔保護。

著重長期趨勢 設定主題選股

在由下而上選股的同時，戴旭偉亦認為長期趨勢很重要，會藉著觀察全球化、法規修定、科技發展以及消費者習慣改變等，以尋找投資機遇。

戴旭偉目前看好的四大趨勢包含：（1）全球需求改變，如休閒娛樂風氣崛起，所以持有郵輪第一大品牌嘉年華公司 (Carnival)，也相對看好歐洲最大的廉價航空公司瑞安航空(Ryanair)；（2）線下轉線上消費，歐洲最大的電子支付服務商 Wirecard 和全球最大的訂位票務系統亞瑪迪斯(Amadeus) 在 2017 全年股價表現強勁，分別上漲 128% 和 42%；（3）數位科技廣泛應用，因此精選全球最大線上期刊 RELX，和能提供個人信用報告的資料供應商益百利 (Experian)，以因應線上申貸的商機；（4）人口老年化和高齡化，也讓世界知名的糖尿病照護專家諾和諾德(Novo Nordisk)，和歐洲最大血漿產品公司基立福(Grifols) 受到青睞。

國際視野 在地服務

木星資產管理公司成立於 1985 年，最大特色在於在地化的經理團隊，目前擁有超過 60 位投資經理人與分析師，獲獎不只驗證基金經理團隊獨特的投資哲學與風險控管實力，也凸顯台新投顧境外基金總代理深耕品牌，持續在地服務的經營理念。

註 1，請參考木星歐洲增長基金累積報酬率表 (%)

資料來源：木星單位信託管理有限公司，本境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中 (www.fundclear.com.tw) 查詢或下載。本報告提及之各種預測情況不必然代表未來結果，本報告內容僅供參考，內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示，請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。本簡報須經專人說明，懇請尊重智慧財產權，不得複製、轉載或為任何散佈。本簡報中之個股資訊僅作資產配置說明之用，非為個股推薦。【台新證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理】 (103) 金管投顧新字第 006 號

