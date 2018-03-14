套現正當時 海航要拋售希爾頓持股了

摘要：去年 3 月海航斥資逾 6 億美元，購入占股比例 25% 的希爾頓全球度假酒店股份。而截至隔夜收盤，海航的這筆買賣已經「浮盈」88%。

為套現解決流動性困難清償債務，海航自去年下半年以來已出售包括倫敦、悉尼和香港在內的多處地塊房產。而與希爾頓全球度假酒店 (HGV) 商議解除限售條款之後，海航現在要拋售占比高達 25% 的 HGV 股份了。

據 HGV 周二（3 月 13 日）公告，海航將對其所持有的 2475 萬股 HGV 股份進行二次發售 (secondary offering)。HGV 為希爾頓全球控股公司（HWH）旗下子公司，截至目前在全球範圍內營運 47 家度假酒店。

去年 3 月海航斥資逾 6 億美元，以 24.32 美元 / 股（低於當時市價）購入占股比例 25% 的 HGV 股份。股權轉讓協議中有限售條款，禁止海航在 2019 年前出售這批股票，但在與希爾頓方面談判後，雙方同意解除限售條款。

截至隔夜收盤，在紐交所交易的 HGV 股價下跌 0.59%，盤後續跌 1.75%。然而隔夜收盤價 45.80 美元 / 股，較之去年 3 月的收購價仍暴漲了 88.32%。

3 月初，海航已提交監管備案文件，出售其持有的所有 Park Hotel & Resorts 股份，交易市值約 14 億美元；該高端酒店品牌為 HWH 創設的獨立上市公司。

除此之外，海航還在尋求出售其持有的西班牙酒店集團 NH Hotel Group 29% 的股權。

『新聞來源／華爾街見聞』