分析員﹕大市低開 31200點成後市分水嶺

美國政府在入口關稅上似乎又有新動向，觸發美國股市紛紛低收，市場人士指出，大市今早將會低開，31200點會成為後市分水嶺。

道瓊斯指數收市報25007點，跌171點或0.7%，標準普爾指數收市報2765點，跌17點或0.6%，納斯達克指數收市報7511點，跌77點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7138點，跌75點或1%，德國DAX指數收市報12221點，跌197點或1.6%，法國CAC指數收市報5242點，跌33點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.2元，較本港收市價低1.4%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.33元，較本港收市價低1.3%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.51元，較本港收市價低1.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.08元，較本港收市價低1.8%。

美國股市擬在關稅上有新措施，促使市況再次變得不明朗，其中科技股今早或會面臨較大壓力。至於上日大跌的醫藥股，相信在短期時間內未必可以出現反彈。今日再有教育股招股，而教育行業仍是今年投資主題，不排除會有炒作影子股效應。另外今日有兩隻新股上市，其中為超購近2600倍的賓仕國際(01705-HK)乃是今日市場焦點，又看看該新股是否可以不受大市市況影響，讓投資者笑逐顏開。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，預料31200點會成為後市分水嶺，31000點會成為支持位。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)