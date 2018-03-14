盤前財經大事搶先讀2018年3月14日

今日操盤前瞻

台灣米其林發布記者會

美國 2 月零售銷售、PPI

日本央行會議記錄

韓國 2 月失業率

OPEC 油市報告

法說會：亞德克 - KY、聯電、旺宏、英業達、致茂電子、美律、京元電子、聯發科、兆豐金、聯陽、穩懋、萬潤、力成

股東臨時會：蔚華科技

增資股上市：能緹、新潤

〈央行報告搶先看〉楊金龍看國際局勢動盪 5 大因素全與美國有關

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院財委會進行業務報告，楊金龍在書面報告中指出，美國將課徵進口鋼鋁懲罰性關稅恐掀起全球貿易衝突，同時，國際經濟金融情勢還要留意 4 大不確定性，包括聯準會 (Fed) 升息步調、各主要央行未來動向、美國公債殖利率上揚速度，以及經貿和政治風險事件。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉楊金龍明示企業應匯率避險 可採用這 4 項工具

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院財委會進行業務報告，在書面報告中，楊金龍罕見提醒，企業短期宜強化匯率避險操作，例如利用遠期外匯、換匯交易 (SWAP)、換匯換利 (CCS) 與匯率選擇權等避險工具，長期則要提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影。閱讀全文...

〈中鋼展望〉股利有望挑戰 1 元 追平 4 年高點 今年擬加薪 3%

鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 預計在 3 月 28 日舉行董事會，除了承認去年財報外，包括股利及加薪幅度，由於去年獲利不錯，董事長翁朝棟樂觀看待加薪幅度有機會超過 3% ；至於股利，也會比去年好，一般預期有機會上看 1 元，可望追平近 4 年高點。閱讀全文...

大摩：未來 10 年人民幣交易躋身全球第 4 但難撼日元亞洲地位

摩根士丹利發表的報告指出，在未來 10 年人民幣在全球外匯交易中可望躋身第 4 位，但仍難以挑戰日元在亞洲區的領導地位；另估計人民幣在 2027 年全面自由兌換的機會超過一半。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉EU 沒財政部！BOJ 膽小如？？

當利率快要上揚之前，公司的財務經理應盡責任是，將未來幾年必定要用到的資本支出籌措好，以免未來要用高利率舉債。由於債信的關係，公司舉債所需要的付給持債人的票面利率，將會比同等級的政府債券要高。閱讀全文...