新聞

◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

03月13日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
03/13  凱柏實業、精聯、美桀、尚凡、士開、保瑞、益安、立碁
03/12  精聯、銘旺實、美琪瑪、美桀、尚凡、富旺、保瑞、生華科、益安、明安
03/09  金麗科、精聯、美琪瑪、美桀、青雲、松崗、保瑞、益安
03/08  昇銳、金麗科、律勝、中裕、湯石照明、久陽、美桀、青雲、捷波、晉泰、上揚、全譜、松崗、保瑞
、益安、星雲、保銳
03/07  嘉鋼、昇銳、金麗科、錦明、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、太欣、青雲、寶聯通、捷波、上揚、全譜
、松崗、保瑞、益安、瑞耘、星雲、保銳、保綠-KY
03/06  嘉鋼、好德、寶島極、昇銳、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、
捷波、上揚、松崗、瑞耘、保銳、保綠-KY
03/05  嘉鋼、好德、寶島極、三顧、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、
撼訊、捷波、海韻電、上揚、松崗、順藥、保銳、保綠-KY
03/02  嘉鋼、好德、廣寰科、鑫聯大投控、唐鋒、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY、青雲、撼訊、海韻電、松崗、
順藥、保銳、保綠-KY
03/01  嘉鋼、三顧、廣寰科、律勝、典範、曜越、鑫聯大投控、唐鋒、美琪瑪、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY
、撼訊、海韻電、松崗、淇譽電、順藥、保銳、保綠-KY、青鋼
----------------------------------------------------------------------------------------------------
03月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25

代號   名稱      次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2067   嘉鋼        05  01、02、05、06、07
3073   凱柏實業    01  13
3114   好德        03  02、05、06
3115   寶島極      02  05、06
3128   昇銳        03  06、07、08
3224   三顧        02  01、05
3228   金麗科      05  05、06、07、08、09
3230   錦明        01  07
3287   廣寰科      04  01、02、05、06
3354   律勝        02  01、08
3372   典範        01  01
3540   曜越        01  01
3652   精聯        03  09、12、13
3709   鑫聯大投控  02  01、02
4147   中裕        01  08
4432   銘旺實      01  12
4609   唐鋒        04  01、02、05、0 6
4721   美琪瑪      03  01、09、12
4972   湯石照明    06  01、02、05、06、07、08
5011   久陽        01  08
5211   蒙恬        02  01、02
5255   美桀        07  05、06、07、08、09、12、13
5278   尚凡        02  12、13
5281   大峽谷-KY   05  01、02、05、06、07
5302   太欣        01  07
5324   士開        01  13
5386   青雲        06  02、05、06、07、08、09
5450   寶聯通      03  05、06、07
6150   撼訊        03  01、02、05
6161   捷波        04  05、06、07、08
6203   海韻電      03  01、02、05
6219   富旺        01  12
6221   晉泰        01  08
6222   上揚        04  05、06、07、08
6228   全譜        02  07、08
6240   松崗        07  01、02、05、06、07、08、09
6247   淇譽電      01  01
6472   保瑞        05  07、08、09、12、13
6492   生華科      01  12
6499   益安        05  07、08、09、12、13
6532   瑞耘        02  06、07
6535   順藥        03  01、02、05
8047   星雲        02  07、08
8093   保銳        06  01、02、05、06、07、08
8111   立碁        01  13
8423   保綠-KY　   05  01、02、05、06、07
8930   青鋼        02  01、05
8938   明安        01  12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數        138

附記：02月份注意股票及次數

1597   直得        (04)、 3115   寶島極      (01)、 3234   光環        (02)、 3284   太普高  (01)
3287   廣寰科      (01)、 3288   點晶        (01)、 3317   尼克森      (03)、 3339   泰谷    (04)
3354   律勝        (02)、 3374   精材        (02)、 3540   曜越        (03)、 4129   聯合    (01)
4402   福大        (01)、 4549   桓達        (01)、 4609   唐鋒        (01)、 4804   大略-KY (01)
4972   湯石照明    (01)、 5211   蒙恬        (01)、 5281   大峽谷-KY   (05)、 5299   杰力    (02)
5310   天剛        (02)、 5371   中光電      (02)、 5386   青雲        (11)、 6113   亞矽    (05)
6150   撼訊        (07)、 6203   海韻電      (01)、 6237   驊訊        (03)、 6240   松崗    (03)
6247   淇譽電      (02)、 6265   方土昶      (03)、 6462   神盾        (02)、 6535   順藥    (02)
6577   勁豐        (01)、 8093   保銳        (04)、 8423   保綠-KY　   (01)、 8930   青鋼    (01)
留言載入中...

相關新聞