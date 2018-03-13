機制不斷完善 A股市場引入有進有退的“活水”

從科技巨頭富士康工業互聯網股份有限公司IPO僅用30多天過會，到滬深證券交易所就上市公司重大違法強制退市實施辦法征求意見，我國資本市場發行、退出環節近期釋放的改革訊号，引起市場關注。不少業界人士認為，發行、退市機制的日趨完善，為A股市場引入了有進有出的新鮮“活水”。

一段時間以來，受制于A股的發行體制原因，以百度、阿里巴巴、騰訊、京東(BATJ)為代表的中國互聯網高科技企業紛紛在海外上市，成為A股市場的“痛”。

如今，情況正在發生變化。今年2月1日，富士康招股書申報稿上報，3月8日首發申請就獲得通過。30多天的“閃電”過會，顯示出中國資本市場正在積極擁抱創新型企業。

據富士康招股書介紹，公司是通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商，主要從事各類電子設備産品的設計、研發、制造與銷售業務，依托于工業互聯網為全球客戶提供智能制造和科技服務解決方案。

深交所總經理王建軍表示，相關部門正在抓緊為新經濟“獨角獸”企業在境内市場發行上市提供條件，做好試點和準備工作，目前深交所層面的規則準備已經基本完成。今年深交所工作的重中之重，就是如何更好地服務實體經濟特别是新經濟，要為“獨角獸”企業在深交所上市開設綠色通道。

在IPO常態化持續推進、加速擁抱創新型企業的同時，退市制度作為資本市場基礎性制度安排，對于優化資源配置、促進優勝劣汰、完善市場機制意義重大。

長期以來，退市難問題一直困擾着中國股市。部分“不死鳥”公司的存在助長了炒作績差股的歪風，扭曲了市場的資源配置功能。山東財經大學當代金融研究所所長陳華認為，資本市場需要有進有退的良性機制，真正成為“活水”。

3月2日，證監會就修改《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若幹意見》向社會公開征求意見，強化交易所對重大違法公司實施強制退市的決策主體責任，對重大違法強制退市制度進行完善。

随後，滬深證券交易所同步發布《上市公司重大違法強制退市實施辦法(征求意見稿)》。在規定重大違法退市情形的同時，明确重大違法退市的實施程序。同時，實施辦法落實依法全面從嚴監管，加大對重大違法公司退市的執行力度。

深交所相關負責人表示，完善重大違法強制退市相關制度有利于增強金融服務實體經濟能力，防控金融風險，促進資本市場長遠健康發展。對于應當退市的公司，堅決做到“出現一家、退市一家”，淨化市場環境，維護市場秩序，形成“有序進退”的市場格局。業界人士認為，有進有退，資本市場方能成為一池“活水”。

來源： 新華網

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