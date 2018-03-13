【大行報告】交銀﹕東方海外(00316-HK)管理層對今年業務前景樂觀

東方海外(00316-HK)日前已公布2017年全年業績，交銀國際指出該集裝箱航運公司去年收入達61億美元，高於交銀預測，惟股東應佔溢利為1.52億美元，略遜於市場預期，同時毛利率為9.4%，不及該行預期的11.4%。

交銀引述東方海外管理層指出，去年每個集裝箱營運成本上升4%，較交銀預期的2.9%升幅為高，其中燃料費按年上升45%，遠高於交銀預測的33%升幅。同時東方海外去年淨營運能力增加22%，而貨運量增幅只有3.6%，導致運載率由2016年的84.9%降至去年的83.7%。不過東方海外管理層對今年營運前景仍感到樂觀，預料今年往來歐亞及跨太平洋航線運量可以錄得高單位數，或低雙位數增長。同時亦預料亞洲區內航線運量按年錄得增長。

至於有關中遠控股(601919-CN)(01919-HK)向東方海外投出全購計劃，東方海外預料在今年6月30日前可以達到相關條件，又指出已悉數接受可運載2.1萬個標準箱的新船，目前正與中遠磋商是否增加新船的購買權。

交銀維持予東方海外「買入」評級，目標價為74.7元。

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