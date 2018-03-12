深交所王建軍：全面修訂公司法 明晰資管産品持股表決權歸屬

全國人大代表、深交所總經理王建軍今天下午在全國兩會廣東團分組讨論時表示，資本市場是一個法制驅動的市場，他再次建議刑法中欺詐發行股票債券的罪行應該提高罰則。王建軍說，刑法裡規定，欺詐發行的最高罪行隻有5年，罰金隻有60萬元，這個标準和這個罪本身對經濟、社會的危害是不匹配的，和證券市場的其他犯罪也嚴重不匹配。同時他再次建議將欺詐發行的犯罪類型從“妨害對公司、企業的管理秩序罪”移至“金融詐騙罪”，并將罪名修改為“欺詐發行證券罪”。

另外，王建軍建議全面修訂《公司法》，變單一的“一股一權”普通股為多樣的“同股同權”類别股，為新經濟開路，為公司融資與治理提供更多選擇。同時，針對A股市場上的資管産品，特别是杠杆收購中的資管産品，收購上市公司股份後，所持股份的表決權處理非常棘手。比如寶萬之争，資管産品收購後，所持股份的表決權歸屬問題争議很大，資金是借來的，資管計劃存在期限，這都需要修訂公司法來明晰。

來源：證券時報APP

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