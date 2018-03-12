客思達-KY 1-2月營收小增0.75%，公司對Q1營運維持審慎樂觀看法

【財訊快報／李娟萍報導】客思達 - KY(2936)2 月單月營收 9.45 億元，較 2017 年同期增加 4.74%，2018 年 1 月至 2 月合併營收累計達 18.8 億元，較 2017 年同期增加約 0.75%。若以功能性貨幣表示，客思達 - KY 2018 年 2 月單月營收為 3,230 萬美元，較上月增加 1.5%，亦較 2017 年同期增加 10.58%，2018 年 1 月至 2 月合併營收累計達 6,413 萬美元，較 2017 年同期增加 7.47%。



客思達 - KY 是全美第九大家具供應商，受惠美國消費景氣熱絡及在電商通路與 Scott Living 新系列商品深耕布局的效益持續顯現下，帶動公司營收逐漸成長。



第一季傳統向來為美國家具銷售旺季，客思達 - KY 對於第一季的營運表現，維持審慎樂觀看法。



2018 年營運上，將持續投資電商通路，結合客思達 - KY 分布於全美主要消費地區的八個大型營業據點，發揮運籌優勢，爭取與既有客戶 Amazon 及 Wayfair 等電商龍頭，及 Walmart 及 Target 等傳統實體零售巨擘所經營的電子商城更深度的合作；並持續以聯名品牌推出不同風格之系列商品，包括以中年、熟齡客層為目標的 DOH 品牌系列家具，及年輕客層為目標的 Scott Living 品牌系列家具。



其中的 Scott Living 系列商品，已針對於加拿大擁有超過 220 家分店的大型連鎖通路商 The Brick 推出改版設計款，隨著通路滲透率及品牌能見度的攀升，料將增添未來營運動能。



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