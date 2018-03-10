美股盤中─就業報告強勁 道瓊大漲逾260點 Nasdaq創新高

美國今日公布就業報告較預期強勁，美國股市開盤大幅上揚。道瓊工業平均指數大漲逾 260 點。

美國 2 月新增就業 31.3 萬人，大幅高於預估的 20 萬人。但工資成長低於預期，年率上升 2.6%。上個月，美國公布 1 月工資成長較預期強勁，引發美國股市大幅下挫。

台北時間 00:06

道瓊工業平均指數上漲 247.96 點或 1.02% 至 25143.17。

Nasdaq 指數上漲 76.66 點或 1.04% 至 7504.61。

S&P 500 指數上漲 26.79 點或 0.98% 至 2765.76。

分析師說，對市場而言，就業報告數據極為良好。但讓人不解的是，新增就業眾多，工資却未見進一步成長。

週四，美國股市上漲，川普課徵關稅的進一步發展，帶來了利多。

川普總統週四簽署了政令，將對鋼與鋁進口課徵關稅。預期該關稅將於 15 天後生效，對進口鋼課徵關稅 25%，鋁課徵 10%。但加拿大與墨西哥得以豁免。

分析師說，樂見加拿大與墨西哥得以豁免關稅。但有 75% 的貿易夥伴將被課徵關稅。預期中國是真正的目標。

週五亦是這波多頭市場九週年的日子。2009 年 3 月 9 日，S&P 500 收於 676.53 點。自那時以來，S&P 500 已大漲約 300%。