王美花：CPTPP相關調適法案 下會期來得及

11 個 CPTPP 會員國 3 月 8 日簽署 CPTPP 協定，與美國總統川普宣布對鋼鐵鋁製品高關稅的政策，剛好是自由貿易與貿易保護主義打對台，經濟部表示，將積極爭取加入 CPTPP，希望在第二輪成為會員國。經濟部考量 CPTPP 明年初才生效，因此相關法案即使是下個會期送立法院審議，也都來得及。

跨太平洋夥伴全面進步協定 CPTPP，11 個會員國 3 月 8 日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部評估，今年底或明年初才會生效，之後，才會邀請第 2 輪會員加入。

經濟部次長王美花表示，由於美國沒加入，所以凍結了 TPP 的 20 項條款，當初我國為了爭取加入 TPP，而自行先將 8 項 TPP 調適相關法案送到立法院審議，不過，對照現在的 CPTPP，要修的法案已經不多，考量 CPTPP 可能明年初才生效，所以也不急著本會期推動通過，即使是下會期再推動修法，也是來得及，「CPTPP 今天大家才簽署，簽署之後至少要有 6 個會員國完成其國內程序，才會生效，所以生效的時間點，大家評估應該是今年底明年初才會生效，生效之後才會邀請第二輪有意願加入者參加，我是覺得這個會期推是一個，但其實下個會期再推也很來得及。」

王美花表示，行政院將邀集相關部會，召開跨部會議，討論推動修法的時間。

相對於美國現在的貿易保護主義作為，CPTPP 是反對保護主義的立場，主張貿易自由化以促進經濟發展及就業，減少貧窮。

經濟部指出，2017 年 CPTPP11 個會員國合計占我國貿易總額約 25％，進口 29％、出口 21％，其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南為我國前十大貿易夥伴，因此經濟部強調，將積極爭取加入 CPTPP。

中廣記者陳儷方台北報導。