【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到川普對關稅的態度有軟化跡象化解貿易戰疑慮並帶動美國四大指數全面收高之下，使得台股再度上漲，終場加權指數上漲 41.58 點，持續站穩 10800 點整數關卡以及五日均線，而外資在現貨部分賣超 19.8 億，合計三大法人現貨淨賣超 3.4 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統 Trump 週四簽署了鋼鋁關稅新協定，但豁免加拿大和墨西哥，對其他國家也開放談判空間，市場因此鬆一口氣，美股、美元、美債集體上漲。另外，歐洲央行公布利率決策維持三大基準利率不變，但在聲明中拿掉了「必要時將擴大 QE」的說法，帶動歐元隨後上揚，然而接著的總裁 Draghi 談話認為核心通膨仍表現疲弱，歐元走勢隨即轉向大跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國原油產量創新高，加上美元走強對大宗商品構成壓力，油價昨日晚間擴大前一日跌幅，WTI 期貨價格失守 61 美元關卡，並且已經接近回測 60 美元整數位；金價受到美元大漲衝擊持續下挫，已經回吐前天長紅漲幅，今早受到川普答應與金正恩會面消息衝擊，期價摜破 1320 價位；USDA 月報顯示，因出口及乙醇需強勁，玉米結轉庫存估值小於預期，期價應聲大漲再創波段新高。

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