騰訊(00700-HK)ADR領升 油股全跌

美股3大指數上升，港股ADR指數按比例計算收報30,734點，升79點，升0.26%。騰訊控股(00700-HK)收報443.93元，較港收市升0.93元；匯豐控股(00005-HK)收報76.99元，較港收市升0.69元；港交所(00388-HK)ADR收報283.17元，較港收市升0.17元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.01元，較港收市升0.06元。
外圍油價周四回落逾1%，創下逾三周低位。中海油(00883-HK)ADR收報11.03元，較港收市跌0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.34元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報6.33元，較港收市跌0.07元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.16元，較港收市升0.41元；聯通(00762-HK)ADR收報9.74元，較港收市升0.14元；中電信(00728)ADR收報3.42元，較港收市升0.03元。
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