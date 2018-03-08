【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權留意 20MA 扣底值，及日 KD 變化

【比特幣區塊鏈】不要再追了，資金轉往【半導體】相關族群

【盤勢分析】

美股週三道瓊震盪，但跌幅並未如想像中的那麼多！主因 20MA 扣底低值，而 nasdaq 大漲，費半過持續再歷史高，似乎有預立空不跌的意味！真的如此嗎？美股會持續漲還是要壓回！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權死亡交叉收斂 (台灣 50 及台指 03 已翻為黃金交叉)，而週 KD 死亡交叉(似乎有收斂跡象，可持續追蹤，明日確認) 代表行情不斷震盪試圖消化賣壓！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數開高後，沒有甚麼波動！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【半導體】，這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應，及柯恩的出走，很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+3，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (+0.9)，6182 合晶 (+0.5)、3532 台勝科 (+1.5)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週四漲 3.87%)

◎【MOSFET】：6435 大中 (+3.5)、6525 捷敏 (+1.8)、3317 尼克森 (+0.6)、8261? 鼎、5299 杰力 (-3.5)、6138 茂達 (+0.65)，此族群留意漲價效應

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (再度上漲 7 元，又來到相對高點了，明留意法說會的股價及成交量) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆(+0.3)、2478 大毅、5255 美桀(+4.6)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意、3035 智原、3661 世芯、6591 動力、6150 撼訊、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎、3540 曜越、2465 麗台、2399 映泰、2425 承啟、5386 青雲、2421 建準，此族群漲太兇了，不宜再追價，宜等量縮整理後要進場再進場，並隨時留意比特幣的爆價