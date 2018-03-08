【港股收評】日升日跌市 幾時獲利你要知

大市本周走勢是一日升，一日跌，基本上昨日跌市，今日已可以收復失地，甚至略有進賬。投資者或會從這走勢來看，明日是會低收。可是目前外圍形勢仍屬風平浪靜，不論是歐洲股市初段，或是道瓊斯指數期貨，走勢上只是輕微移動，當稍為喘定亦無妨，最終仍要視乎今晚美國股市表現如何。所以千萬不要因為從近期日升日跌市走勢，便斷定明日大市肯定會低收。不過目前盈富基金(02800-HK)沽空比率仍屬高企，今日沽空比率高達75%，因此投資者對後市應保持戒心，要時刻考慮哪些股份已到了準備沽貨的時間，一見時間適合先行為敬。

不是說投資者不應自亂陣腳，為何今日大市已回升之際，仍先考慮沽貨？從今日成交額再縮減至千億元左右，進一步反映出投資者多採取觀望態度。只要有個別投資者稍為對看好或看淡的注碼加大，即時會導致大升或大跌市。目前來看大市反覆向下挑戰3萬點機會較高，所以投資者多考慮到價沽貨，是較合適的策略。目前較合理的方案，還是市況清晰時再出手也非壞事。

恆生指數收市報30654點，升457點；國企指數收市報12334點，升154點，成交額為1002.85億元。

今日50隻成份股均高收，論表現最出眾肯定是電力股，華潤電力(00836-HK)升近6%，其他中資電力股亦紛紛高收並且創下1個月新高。電力股上揚，如大行唱好及內地有意調解煤電供過於求問題有關。電力股一向股價走勢較波動，亦非投資者焦點，就算明日再錄升勢，相信幅度有限，所以投資者應計算好利潤水平，再伺機作出決定。

內房股及醫藥股今日表現亦屬理想，其中藥明生物(02269-HK)再創下新高，可是連續兩日在高位時升幅收窄，建議投資者考慮是否要先行獲利。相比之下內房股可以看高一線，先留意落後股。

2018年3月8日下午4時55分

文﹕張偉倫

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