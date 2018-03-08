Uber創始人卡蘭尼克復出：設立基金投資中國房地産、電商

科技博客TechCrunch報道稱，打車應用Uber聯合創始人、前CEO特拉維斯·卡蘭尼克(Travis Kalanick)宣布，他將建立一隻新的投資基金：10100。

“我們將投資于中國和印度的房地産、電子商務以及日益崛起的創新領域，并將創造大量的就業機會，”卡蘭尼克在Twitter上寫道。“我們的非赢利性工作一開始將集中于教育和城市的未來。”

“過去幾個月，我開始思考下一步的計劃。我開始進行投資、加入其他公司董事會、與企業家和非營利機構展開合作。今天，我在這裡宣布將創建新的基金10100，這將回歸我的激情、投資、創意，我已押下重注。”卡蘭尼克稱，未來的投資將在盈利和非盈利項目中展開。

卡蘭尼克1977年出生于美國舊金山，高中畢業後，他考入加利福尼亞大學洛杉矶分校，但在1998年辍學。辍學後，他曾先後創立多家科技公司，并于2009年創立Uber。

2017年6月，卡蘭尼克被Uber董事會逐出了他共同創立9年的公司。在他領導Uber期間，被外界指責培育出有毒的企業文化，導緻在2017年的大多數時間，該公司身陷一連串醜聞而無法自拔。

卡蘭尼克仍在Uber投資者董事會擁有一席之地，但自從今年1月日本互聯網巨頭軟銀集團牽頭購入該公司20%的股份後，他被剝奪了投票權。不過，作為交易的一部分，他已套現了14億美元。

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