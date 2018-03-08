滬指窄幅波動收漲0.51% 雄安新區板塊掀起漲停潮

周四早盤，滬深兩市小幅低開，随後窄幅震蕩整理，滬指在年線附近展開拉鋸戰。午後，滬指依舊維持窄幅震蕩格局，深成指臨近尾盤震蕩走高，而創業板指表現較疲軟，一度翻綠。滬指收報3288.41點，漲0.51%，成交額1759億。深成指收報11019.08點，漲1.05%，成交額2271億。創業板收報1793.22點，漲0.45%，成交額698億。

盤面上，次新股板塊表現搶眼，貴州燃氣(600903-CN)、華夏航空(002928-CN)等近30隻股漲停。雄安板塊受利好消息刺激，爆發漲停潮，創業環保(600874-CN)、青龍管業(002457-CN)等逾10隻股漲停，紅牆股份(002809-CN)、同濟科技(600846-CN)等多股跟漲。醫藥板塊亦有不錯表現，近10隻股掀漲停。此外，釀酒、保險、房地産、環保等板塊漲幅居前。跌幅榜上，半導體、多元金融、銀行、煤炭、芯片等板塊跌幅靠前。

數據顯示，不計2017年以來上市的次新股，3月份以來有15隻個股股價創下曆史高點，主要分布在醫藥生物、電子和有色金屬板塊。其中，醫藥生物占據了6隻，占比為40%。分析人士指出，醫藥生物板塊在近期表現并不特别出色，但勝在細水長流，走勢穩健。

技術上，滬指今日圍繞年線震蕩整理，走勢尚需明顯方向性選擇。從K線圖上看，5日、10日、20日線出現粘合，指數或將維持箱體區間震蕩，待整理後或將做出方向性選擇，後期關注指數能否向上成功站穩這三條重要均線。

國信證券最新觀點認為，本周市場表現一般，但這是權重績優藍籌和中小創今年輪番表現後的暫時現象，随着市場的震蕩消化，機會將會再次增多。周期、藍籌在周二強勢之後，昨日未能延續，中小創連續回升後需要震蕩消化，短期或需新的動能來帶動市場。與此同時，部分标的經過調整後在估值上具備優勢，回調反是布局良機，維持中等倉位、耐心持有，靜待市場變化。

作者：覃漢計

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