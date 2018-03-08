日本經濟連增八季 創下28年來曆時最長的經濟擴張

周四公布的政府數據顯示，日本去年第四季度GDP環比增速折合年率為1.6%，大大高于最初預期。數據确認了這個世界第三大經濟體的經濟實現連續八個季度增長，創下28年來曆時最長的經濟擴張。

日本經濟在去年10-12月這一季度增速大大高于最初預期，由于全球經濟前景改善，企業加快了資本開支。

周四公布的政府數據顯示，日本國内生産總值(GDP)當季環比增速折合年率為1.6%，強于預期的國内消費也提振了經濟增速。

上述數據确認，這個世界第三大經濟體經濟實現連續八個季度增長，創下28年來曆時最長的經濟擴張。

此前的初步數據預計，10-12月當季經濟增速為0.5%。未折合年率的環比增幅為0.4%，初值為0.1%。

修正後的數據顯示，10-12月當季内需為經濟增長貢獻了0.4個百分點，初步的預計為0.1個百分點。

淨外部需求并未額外提振當季經濟增幅，因對進口商品的強勁國内需求抵消了出口增長。

庫存給經濟增長帶來0.1個百分點的提振，此前的初步數據為造成0.1個百分點的拖累。

來源：華爾街日報中文版

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