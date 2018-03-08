Wynn Resorts季度股息0.75美元

擁有永利澳門(01128-HK)約72%股權的Wynn Resorts, Limited向美證監會提交季度財務資料，截至2月28日止季度業績強勁，預期經調整後的物業EBITDA較去年增長介乎27%至34%澳門及拉斯維加斯於整個農曆新年期間均有強勁表現。
公司提早公佈2018年第一季的季度股息增加至每季度每股0.75美元，反映各業務表現持續強勁及穩定。永利澳門截至2018年2月28日止兩個月收益總額4.181億美元，貴賓轉碼數110.72億美元，貴賓賭枱贏額3.102億元，貴賓賭枱贏額佔轉碼數2.8%，中場賭枱投注額8.729億美元，中場賭枱贏額1.677億美元，中場賭枱贏額19.2%。
永利皇宮永利澳門截至2018年2月28日止兩個月收益總額3.372億美元，貴賓轉碼數101.887億美元，貴賓賭枱贏額2.482億美元，貴賓賭枱贏額佔轉碼數2.44%。中場賭枱投注額7.864億美元，中場賭枱贏額2.048億美元，中場賭枱贏額26%。
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