騰訊控股(00700-HK)ADR續勇 內銀股揚

美股收市跌勢收窄，港股ADR指數按比例計算，收報30494點，升297點，升幅0.98%。
騰訊控股(00700-HK)續勇，ADR收報441.17元，較港收市升6.97元，匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.15元，較港收市升1.2元；港交所(00388-HK)ADR收報280.61元，較港收市升2.61元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.87元，較港收市升0.12元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.12元，較港收市升0.1元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.85元，較港收市升0.05元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.01元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.26元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報6.14元，較港收市跌0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.05元，較港收市升0.55元；聯通(00762-HK)ADR收報9.54元，較港收市升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.41元，較港收市升0.02元。
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