柯志恩：莊國榮無須身分即列席教育部會議

立委柯志恩昨天在立法院院會質詢行政院長賴清德和教育部長潘文忠時透露，教育部前主任秘書、政大助理教授莊國榮是「地下教育部長」，對臺大校長遴選案下指導棋。柯志恩今天（7 號）進一步表示，莊國榮進出教育部，甚至參與人事單位的會議，根本不需要頭銜或身分。（戎華儀報導）

立委柯志恩表示，她有非常可靠的消息來源指出，臺大校長當選人管中閔的人事派令本來教育部在 2 月 27 號就要核定，但莊國榮聽到消息後直衝教育部擋下，包括教育部人事處召開相關會議，莊國榮不需要以任何頭銜、身分，就可出席會議下指導棋。

柯志恩：『在人事處在開一些會議的時候，莊國榮本身都是列席在現場的，我也不知道用什麼樣的身分，當我問道一些相關的人士的時候呢，有人就會提到，國師的角色哪裡需要身分？他其實隨時可以進出教育部來做一個指導。行政院對教育部這樣子的放任跟放縱，我覺得這一點也是額外需要被譴責的。』

柯志恩指出，管中閔當選臺大校長讓支持民進黨的學者相當不滿意，試圖用各種方法「卡管」，包括臺大即將召開的臨時校務會議，以及教育部要等校務會議開完後才會決定是否核定管中閔人事案，也是綠營學者的安排，莊國榮只是配合處理，整個時程都是按照劇本演出。

不過行政院長賴清德 6 號在立法院院會答詢表示，行政院沒有下指導棋，也沒有要「卡管」。

（圖：資料照片，戎華儀攝）