【永豐期貨】台指選擇權盤後－貿易戰擔憂降溫 台股大漲收復月季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 154 點至 10786 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.66 點，電子期轉為正價差 0.06 點，金融期轉為正價差 1.19 點。現貨部分，三大法人買超 28.32 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4611 口至 10810 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2625 口至 47774 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3211 口至 12444 口。

週一美國股市在貿易大戰擔憂降溫帶動，四大指數全面反彈超過 1%，受此激勵加權指數早盤跳空開空站上半年線，費半指數大漲逼近歷史高點帶動半導體類股領漲盤面，台積電上漲超過 3% 且聯發科與日月光漲幅也超過 2%，電子指數漲幅逼近 2% 帶動台股出現強彈，且亞股也一掃近日拉回陰霾全面齊揚，尾盤隨著美股電子盤翻紅指數以最高價作收，終場加權指數大漲 141.44 點至 10784.34 點，成交量能 1111.52 億，較前一日縮減 25.38 億。技術面來看，週二日 K 終結連二黑並化解連三日跌破季線危機，且尾盤拉高站回月線創下本波段下跌以來首見，但短線技術指標有轉弱疑慮，上檔反壓與下方支撐同步出現收斂，近期整理格局似已接近尾聲，建議等待多空表態後順勢進場。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.37，買權平均隱含波動率由 17.2% 降至 14.58%，賣權平均隱含波動率由 23.19% 降至 19.93%，買賣權皆降，加上期交所 VIX 指數由 21.06 降至 18.01，創 2 月 6 日以來新低，選擇權部位整體來看顯示市場避險擔憂情緒降溫。

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