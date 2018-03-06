【日盛投顧】指數重回月線之上

◆盤勢分析

1. 因美國關稅貿易戰略有降溫，加上美國科技股表現亮麗，周二晨間亞股普遍走強。台股早盤跳空高開，隨即便在 10,750 點附近窄幅震盪，尾盤因 2330 台積電等部分權值股緩步推升，台股漲幅略微擴大。終場台股上漲 141.44 點，漲幅 1.33%，收在 10,784.34 點，快速收復月線，成交金額縮至 1,110.37 億元；OTC 指數收盤上漲 1.32%，離季線僅一步之遙。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股連跌四日後，三日內快速反彈站回月線，多方氣勢延續。

(2) 量能：周二量縮反彈，觀察後續能否出量站穩月線，扭轉技術面弱勢。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 還未出現轉強訊號。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 28.38 億元；外資 + 37.31 億元、投信 - 2.13 億元、自營 - 6.81 億元。

3. 近期國際多空訊息雜陳，台股量縮反覆整理，但目前國際股市震盪幅度仍大，預期指數極短線將於季線附近震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的中、大型個股為主，高出低進來回區間操作。

權值股轉強 PA、被動元件吸睛

1. 電子類股

(1) AI(虛擬貨幣)、PA：

由於區塊鍊需求增溫、配合彼特幣報價重回 1.1 萬美元，相關 IC 設計的 3035 智原、3443 創意股價重回高檔，但是顯示卡相關 6150 撼訊、2425 承啟漲多休息，呈現族群內輪動格局。2455 全新二月營收逆勢成長，股價盤中震盪走高，激勵 3105 穩懋收在最高價。

(2) 被動元件：

因晶片電阻再度調漲價格消息，加上效益逐漸顯現，2327 國巨 2 月份營收年增 60.6%，股價強勢表態；帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、3624 光頡股價上揚。

(3) 記憶體：

美股美光 (MU) 股價創 2000 年以來新高，國內相關的記憶體公司 2408 南亞科、2344 華邦電、3260 威剛走高；此外，利基型 DRAM 報價上漲，利多刺激 3006 晶豪科股價表現不俗。

2. 非電子類股

(1) 特化：

受惠美股特斯拉維持高檔震盪，加上中國電動車購置稅優惠再延長三年利多，鋰電池材料 4739 康普、4721 美琪瑪、1723 中碳表現強勢。

(2) 生技、保健：

4142 國光生流感疫苗獲得美國客戶加碼訂單，股價出量站上季線；8436 大江 2 月營收逆勢成長 48.26% 與法說即將招開 (3/6)，股價再創波段新高。