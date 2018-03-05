大立光業績疲軟 分析師：首季獲利堪憂 恐引爆另一波殺盤

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收為 22.17 億元，月減 36.82%，年減 35.37%，為 2 年來營收新低，雖然 3 月營收可望回升，今日股價也勉強守住 3700 元大關，但證券分析師認為，目前手機產業對大立光相當不利，不排除引發另一波殺盤的摜壓股價。

證券分析師張陳浩指出，目前大立光公布的前 2 月營收表現不振，其他重要手機零組件廠商、甚至如 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 2 月營收表現恐怕也有壓力，目前市場悲觀態度難免。

證券分析師黃漢成則指出，大立光前 2 月營收表現疲弱，對大立光今年首季財報獲利勢必產生極大影響，依目前大立光弱勢股價表現來看，縱然大立光 3 月營收可望回升，但由於前 2 月營收不佳，獲利也黯淡，不排除出現另一波股價急殺的走勢。

張陳浩指出，目前對大立光股價觀察，季線在 4055 元的價位，並呈現下彎走勢，若趨勢不變，可能在 3 月中旬觸及短期均線，屆時才可能有一波反彈出現。

目前手機產業創新應用發展遭遇瓶頸，造成手機消費者對換機頻繁度降低，蘋果去年推出 iPhone X ，雖然搭載 3D 感測裝置，但小創新並未形成太大的吸引力，韓國三星 S9 更是馬上跟上技術，造成消費者換機慾望遭受壓抑，也是今年以來包括蘋果及非蘋陣營的手機「賣不動」的重要原因。

張陳浩也認為，手機創新應用不足，消費者自然將目光轉往包括家庭智慧音箱等新奇產品，不過家庭智慧音箱採用的感知鏡頭規格不如手機高畫素鏡頭產品精密，同樣影響光學元件廠營收表現。