【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞洲股市疲軟 台股半年線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 46 點至 10632 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.9 點，電子期逆價差縮至 - 0.37 點，金融期逆價差縮至 - 1.16 點。現貨部分，三大法人賣超 125.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 765 口至 6199 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 599 口至 45149 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 321 口至 9233 口。

週五美股四大指數開低走高，尤以費半與 Nasdaq 翻紅上漲 1.76% 與 1.08% 最為出色，週一加權指數跳高開出向上衝高，然而美股電子盤走跌，加上日韓股市持續萎靡，台股追價力道不足使指數轉為翻黑，股王大立光受美系外資調降目標價影響下跌 4.39%，所幸台積電力守平盤之上以上漲 0.63% 作收，盤面上電子類股下跌 0.30% 相對抗跌，而金融與非金電指數則分別下跌 0.95% 與 0.71% 弱於大盤，終場加權指數下跌 55.27 點或 0.52% 至 10642.9 點，成交量能 1124.03 億，較前一日增加 10.65 億。技術面來看，加權指數開高走低留上影線黑 K 作收，季線、半年線均得而復失，KD 死亡交叉，而 MACD 也有轉弱跡象，加上目前美國的鋼、鋁進口稅政策使國際股市動盪加劇，短線上仍須保守觀望。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.28，大於中性值 1，買權平均隱含波動率由 16.43% 升至 17.2%，賣權平均隱含波動率由 22.39% 升至 23.19%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性架構。

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