【日盛投顧】失守半年線

◆盤勢分析

1. 上週五美股科技股強彈，週一台股開平高震盪走低，最高點 10,756 點站回季線（10,745 點）之上但未收復 5 日線（10,756 點），最低點 10,642 點失守 10 日線（10,674 點）及半年線（10,694 點），終場指數下跌 55.27 點，跌幅 0.52%，收在 10,642.90 點，成交金額為 1,122.95 億元，小於 5 日均量（1,235 億元）及 20 日均量（1,376 億元）。三大法人合計賣超 125.56 億元：外資賣超 102.13 億元、投信賣超 2.38 億元、自營商賣超 21.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、上攻帶量較有助於反彈延續。

（2）、均線：支撐為年線（10,434 點）附近，壓力為月線（10,800 點）附近。

（3）、技術指標：KD 開口略為向下，9 日 K 值（63）大於 50，反彈仍有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、電競、原物料、工業 4.0、無人商店、中概、金融等。

半導體、蘋概、原物料為大盤止穩關鍵 另可佈局工業 4.0、無人商店、金融、中概

1. 半導體：

5536 聖暉、6196 帆宣、3413 京鼎等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠。IC 設計各擁題材，指標有 2454 聯發科、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、6202 盛群等。

2. 蘋概：

3008 大立光預期 2 月營收將月減約一成，3 月有望回升，遭外資調降目標價， 2474 可成、2439 美律、6176 瑞儀、2313 華通等可偏多操作。

3. 被動元件：

MLCC 龍頭 Murata 針對 0805、0603 中容以下產品宣布減產 50％，晶片電阻也再傳漲價，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6127 九豪、2375 智寶、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、3090 日電貿、2481 強茂等。

4. 電競：

6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺、3515 華擎等具比特幣題材；電競需求穩定成長，2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 曜越等爭食大餅。

5. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，加上川普有意向進口美國的鋼材徵收 25％關稅及鋁製品徵收 10％關稅，可留意包括鋼鐵 2027 大成鋼、8415 大國鋼、1605 華新、鈷 4721 美琪瑪、4739 康普、塑化的台塑四寶、1305 華夏、1312 國喬、1723 中碳、1710 東聯、等，衛生紙醞釀調漲，造紙 1904 正隆、1907 永豐餘、1909 榮成等成為近期族群焦點，黃小玉上漲，食品 1215 卜蜂、1210 大成具低價庫存利益。

6. 工業 4.0：

受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、2464 盟立等為指標。

7. 無人商店：

無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、生物辨識 3227 原相、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、PA3105 穩懋、2455 全新等。

8. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2883 開發金、5871 中租 - KY 等。

9. 國台辦祭出惠台措施，文創 8446 華研、4803VHQ-KY 等具想像空間。