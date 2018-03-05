港股早段止跌回升 重上30600點

外圍股市疲弱，拖累大市今早低開59點，其後從低位回升，恆生指數最新報30617點，升34點；國企指數最新報12244點，升40點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.92元，跌1%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.21元，升0.2%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.7元，升0.5%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.34元，升0.2%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報82.6元，跌0.1%，中國人壽(601628-CN)(2628-HK)H股最新報22.95元，無升跌，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38.05元，跌0.4%。
內房股方面，中國海外(00688-HK)最新報28.4元，升2.3%，中國恆大(03333-HK)最新報22.85元，升0.7%，融創中國(01918-HK)最新報29元，升1.8%，碧桂園(02007-HK)最新報14.4元，無升跌。
醫藥股方面，發出盈喜的藥明生物(02269-HK)最新報元，%，華潤醫藥(03320-HK)最新報元，%，東陽光藥(01558-HK)最新報元，%，中國生物製藥(01177-HK)最新報元，%。
其他藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報436.8元，升0.2%，匯豐控股(00005-HK)最新報76.8元，跌0.5%，香港交易所(00388-HK)最新報284.8元，跌0.4%。
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