

◆盤勢分析

1. 川普總統宣布對鋼與鋁進口課徵關稅，他在推特上寫道：「當美國對幾乎每一個貿易國都損失幾十億，甚至幾百億時，貿易戰就是好事，美國可以輕易獲勝。」。因擔憂爆發貿易戰，美國股市上週五盤中大幅下跌，收盤漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.29 至 1.76％，美股四大指數高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻帶量較有助於反彈延續。

（2）均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，反彈仍有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並進而收復季線，上攻成交量是否大於 20 日均量，半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、原物料、中概、金融。

4. 考量去年獲利衝破新高，現金股利回饋放大，加上折舊費用動能趨緩，兼顧財務穩健原則，台塑四寶股利政策將傾向 70％～75％配發率為規劃原則。以去年合計獲利 2,372.48 億元粗估，台塑四寶配發現金股息規模將從 105 年的 1,549.47 億元，大幅向上墊高，達 1,660～1,780 億元。其中，台塑、南亞現金股息將輕鬆跨越 5 元水準；台塑化、台化則有 6 元的配發實力，台化更有機會衝高上看 6.5 元，齊創近年新高。對照當前股價，台塑、台塑化現金殖利率逾 5％，南亞、台化達 6％以上。高殖利率股有機會成為近期投資焦點。

5.2018 年西班牙世界行動通訊大會（MWC）已落幕，儘管在智慧型手機上並未發現太多新亮點，但 5G 技術則是大熱門。台系 IC 設計廠當中，已切入 5G 應用者包括聯發科（2454）、立積（4968）及宏觀（6568），未來都可望拜 5G 時代來臨而受惠。5G 商機大，但實質營收貢獻最快將從 2019 年起。

6. 精測（6510）公布 2 月合併營收為 2.13 億元，為歷年同期次高，但受今年農曆年落於 2 月導致工作天數較少影響，月減 14.2%，也比去年同期衰退 18.6%。精測前二月合併營收 4.62 億元，比去年同期衰退 10.9%，未如預期重回成長軌道。精測前二月營收走勢偏淡，法人憂心本季營收季增幅度恐無法達成原訂 40% 至 45% 的目標，預期將收斂為季增 25% 至 30%。精測與晶圓代工奈米製程進展具相關性。

7. 三星強攻比特幣等虛擬貨幣挖礦晶片商機，跨海與台灣聯電集團旗下矽智財廠 3035 智原合作，透過智原的客戶委託設計（NRE）能力，找來更多挖礦晶片客戶，擴大三星代工訂單量，叫陣 2330 台積電。台積電未必受害深，但智原可望受惠。

8.MLCC 龍頭村田（Murata）2 日針對 0805、0603 中容以下產品，宣布減產 50％，並首度動用漲價手段以價制量，且未來將持續減產，此為日商 TDK、京瓷之後，第三家因應 MLCC 需求湧現而啟動產能調整的日廠，日廠無力消化訂單之下，國巨（2327）、華新科（2492）可望坐收轉單潮，被動元件族群 2018 年營運可望成長。

