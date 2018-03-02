【港股收評】險守30500點 公用股仍可發揮功效？

今日港股最終錄得逾400點跌幅，不意外，令人感到奇怪之處，在於近期大市成交明顯較低迷，今日大市成交額不足1300億元。與去年同相比，大市成交額當然大增，可是與今年一月份時相比，則明顯有所不及。是否因為2月初的大跌市，令到投資者信心受損，所以在農曆新年假期後，大市交投仍未回復1月時的興旺？或是等待整體局面喘定，才重新入市？不知道。只知道此刻投資者不應太進取，採取審慎較佳；同時將現金比例保持在15至20%，讓自己得以「進可攻 退可守」。

恆生指數收市報30583點，跌460點；國企指數收市報12203點，跌224點，成交額為1260.36億元。

就如今午文章所言，從事鋼鐵及鋁產品的上市公司，股價受壓是無可避免。在午後馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股跌幅更擴大至4.7%，反映出投資者對有關股份有相當有戒心。至於下周又是否可以趁低吸納？三個字，不建議。若投資者手上仍持有此類股份，則無需太著意，因為此類股份除非有好利消息，否則不見得會有明顯升勢。所以投資者不應花太多心力在此類股份上。

至於煤炭股，看到兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)H股午後股價跌幅擴大逾7%，確實感到嚇了一跳。實在意想不到兗煤H股在午後表現如此失色，可是仍然維持煤炭股值得留意的看法。除非又再提高環保標準，則是另一個情況。

今日相當有不少投資者將資金泊入公用股避險，所以今日表現能夠成功逆市上升的成份股，多是公用股。目前市況未明，公用股是值得投資者吸納，但是要視乎本月中旬聯儲局議息會議後，對未來息口走勢發表意見，再決定是否作中期持有。

內銀及內險股投資者可以待市況回落時再考慮是否吸納，暫無太大意見。

2018年3月2日下午5時2分

文﹕張偉倫

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