中華職棒3月下旬開打 三大金控職棒聯名卡先開戰

中華職棒今 (2018) 年邁入第 29 年，自從富邦金 (2881-TW) 加入後，職棒掀起「金控大戰」，富邦悍將悠遊聯名卡今 (2) 日新上市，喊出 20 萬張的發卡目標，使得中職的金控大戰戰線擴大到「職棒聯名卡大戰」，也讓中職今年新球季還沒開打就提前熱鬧滾滾。

中職 29 年今年開幕戰訂於 3 月 24 日，富邦悍將職業棒球隊自今年正式進駐新北市新莊棒球場，今年中職共 240 場例行賽，目前四隊富邦悍將、Lamigo 桃猿、中信兄弟、統一獅 4 隊各出賽 120 場，每隊 60 場主場，其中，賽事最多的球場就是新莊球場，富邦悍將表示，3 月下旬起 120 場球賽將在新莊棒球場連續開打。

但是在新球季還沒開戰前，富邦金旗下北富銀宣布推出富邦悍將悠遊聯名卡。為了全台灣球迷將迎來嶄新職棒熱浪，富邦悍將職棒與台灣大哥大、台北富邦銀行攜手，今天推出融合手機、信用卡、悠遊卡、簽帳金融卡功能的「富邦悍將」聯名卡。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，為了迎接首年富邦悍將主場的球季，服務全台球迷客戶，悍將球迷辦卡還可享專屬 7 大優惠，包含主場內野門票 5 折起、觀賽回程北捷 100% 補貼、VIP 室觀賽、官方商品 95 折、消費滿額送「M + 富邦悍將紅包」等，還有最「悍」新戶刷卡禮－富邦悍將球員同款行李箱。

富邦悍將悠遊聯名卡祭出那麼多優惠，程耀輝也喊出發卡目標，他說，初期發卡目標 20 萬卡，但是，富邦集團目前不重複的客戶數高達 1200 萬人，北富銀目前有 580 萬人，也就是說，還有很高的成長空間。

程耀輝表示，值得一提的是，台北富邦銀行新莊分行在 3 月底也將變身為「富邦悍將主題分行」，為全台灣首家棒球主題銀行，據了解，屆時銀行員都將身穿棒球裝服務客戶。而富邦悍將悠遊聯名簽帳金融卡、悍將特仕款存摺及存摺套也將同步上市。

其實，目前中華職棒四隊中，除了今天上市的富邦悍將悠遊聯名卡，Lamigo 桃猿隊有新光銀行發行的 Lamigo 信用卡，中信兄弟象隊有中國信託銀行發行的中信兄弟聯名卡。

在年費部分，富邦悍將悠遊聯名卡和 Lamigo 信用卡都首年免年費，中信兄弟聯名卡鼎極卡、鈦金卡、御璽卡、白金卡等都有不同的年費。

而主要回饋方便，富邦悍將悠遊聯名卡是回饋紅利點數，紅利點數可至「富邦兌好康」平台兌換富邦悍將限量商品。

Lamigo 信用卡則是現金回饋，國內外一般消費享 0.3% 現金回饋，回饋無上限；指定通路消費 1.2% 現金回饋、數位通路消費 2.1% 現金回饋，每月最高回饋 300 元刷卡金。

中信兄弟聯名卡每消費 10 元，累積 1 點「超象點」，不限卡別，看球賽、看電影享 5 倍超象點。指定卡別，國內外特定產業消費 享 2~5 倍超象點。不過，「超象點」僅可兌換網路商城專屬商品，但對球迷來說，還有機會兌換獨家限量商品、與夢幻球星餐敘、球場 VIP 巡禮活動。

而看球賽相關優惠部分，富邦悍將悠遊聯名卡推出平日主場內野票 5 折、假日內野票 9 折優惠。

中信兄弟聯名卡則是每年 9/1 到次年 8/31，刷中信兄弟聯名卡累積一般消費金額新台幣 30 萬 (含) 以上，尊享當年度季後賽優先預購權，只是每卡每場限購 2 張。

至於 Lamigo 信用卡則尚未公布今年新球季的優惠，不過，新光銀行表示，今年最新優惠即將公布。以去年球季來看，預計也會祭出球賽門票相關優惠。