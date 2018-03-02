【永豐期貨】台指選擇權盤後－川普掀貿易戰火 台股週線收黑失季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 56 點至 10678 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 20.17 點，電子期逆價差縮至 - 0.46 點，金融期逆價差縮至 - 3.12 點。現貨部分，三大法人賣超 156.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 575 口至 6964 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 492 口至 45748 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1405 口至 9554 口。

週四美國股市四大指數連三日大幅拉回，帶動亞股普遍開低，加權指數早盤跳空開低跌破季線，權值股賣壓出籠壓低指數一度大跌百點，加上日韓股市盤中跌勢加重，美股電子盤跌幅放大，電金傳產全面走低無一倖免，加上油價走弱衝擊台塑四寶領跌台股，所幸台股下跌並未出現量能增溫，尾盤跌幅小幅收斂，終場加權指數下跌 87.62 點至 10698.17 點，成交量能 1096.51 億，較前一日減少 191.52 億。技術面來看，週五日 K 紅黑交錯跳上跳下，顯示市場浮動易受消息面衝擊，所幸一度失守半年線仍收盤站回，但短線技術指標有轉弱疑慮，上檔反壓亦逐步下移，若國際股市持續弱勢則台股仍有下探壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.47 降至 1.33，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 15.73% 升至 16.43%，賣權平均隱含波動率由 20.88% 升至 22.39%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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