【日盛投顧】季線失守 短期震盪整理

◆盤勢分析

1. 美股連三跌，週五台股開低走低震盪，最高點 10,719 點跌破季線（10,746 點），最低點 10,638 點也失守 10 日線（10,663 點）及半年線（10,694 點），終場指數下跌 87.62 點，跌幅 0.81%，收在 10,698.17 點，收下影線，成交金額為 1,096.51 億元，小於 5 日均量（1,263 億元）及 20 日均量（1,401 億元），呈現價跌量縮。三大法人合計賣超 157.70 億元：外資賣超 155.76 億元、投信買超 0.27 億元、自營商賣超 2.21 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）上攻帶量較有助於反彈延續。

（2）均線：支撐為年線（10,430 點）附近，壓力為月線（10,827 點）附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（72）大於 50，反彈仍有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、原物料、中概、金融等。

半導體、原物料、金融為大盤止穩關鍵

1. 被動元件：

漲價及缺貨題材加持，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3026 禾伸堂、6127 九豪、8043 蜜望實、3537 堡達、2375 智寶、5317 凱美、2478 大毅、5255 美桀、3624 光頡、6173 信昌電、6449 鈺邦、3090 日電貿、2481 強茂等。

2. 半導體：

晶圓代工需求穩定成長，2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進受惠，5434 崇越、3289 宜特、5536 聖暉、6196 帆宣、3413 京鼎等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，2357 矽格併購台星科有助獲利提升，2351 順德導線架切入車用。IC 設計仍為個股表現，指標有 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、6435 大中、4919 新唐、6202 盛群、4952 凌通、2388 威盛等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。。

3. 電競：

6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺、3515 華擎、5386 青雲、2425 承啟等具比特幣題材；電競需求穩定成長，2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 曜越等爭食大餅。

4. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，加上川普有意向進口美國的鋼材徵收 25％關稅及鋁製品徵收 10％關稅，可留意包括銅 2009 第一銅、塑化 1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、1710 東聯、橡膠 2104 中橡、水泥 1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、9958 世紀鋼、2038 海光、2221 大甲、2013 中鋼構、2025 千興、2033 佳大、8415 大國鋼、2025 千興、紡織 1444 力麗等，衛生紙醞釀調漲，造紙 1904 正隆、1907 永豐餘、1905 華紙、1909 榮成、1906 寶隆等成為近期族群焦點，黃小玉上漲，食品 1215 卜蜂、1210 大成具低價庫存利益。

5. 中概：

國台辦祭出惠台措施，文創 8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、線纜 1605 華新、環保 8341 日友等具想像空間。