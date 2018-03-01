【港股解碼】浮動收益|愛奇藝正式遞交招股書

據媒體公開報道，繼2月14日百度財報公布愛奇藝赴美IPO的消息後，愛奇藝于2月28日正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），申請在納斯達克上市，計劃通過首次公開募股（IPO）募集15億美元。據悉，愛奇藝已申請在納斯達克證券市場挂牌交易，證券代碼爲“IQ”。

招股書顯示，愛奇藝擬募集資金15億美元， 其中50%用于擴展和加強內容，10%用于加強技術，40%爲運營資金及其他公司事務。此外，還包括相關産品、技術及服務的收購等。

粉絲如雲：月均用戶達4.2億 每個用戶日均看1.7小時視頻

愛奇藝在招股說明書中稱，在截至2017年12月31日的第四季度，該公司的移動月平均訪問用戶約爲4.213億人，移動日平均訪問用戶爲1.260億；PC端月平均訪問用戶約爲4.241億人，PC端日平均訪問用戶爲5370萬人。

2017年12月，用戶在愛奇藝平台觀看了92億小時時長的視頻內容，也就是說，每用戶平均每天在愛奇藝應用上觀看長達1.7小時的視頻內容。

截至2017年12月31日，愛奇藝泡泡社區在第四季度的移動日平均訪問用戶爲4580萬人。

圖爲愛奇藝在2017年四季度的用戶量數據 圖源：騰訊科技

財務數據：營收可觀 會員營收占比上升

從企業的財務數據上來看，2017年度，愛奇藝的總營收爲173.784億元，較2016年的112.374億元增長54.6%，2015年的數字僅爲53.186億元；另外，2017年的會員收入是65.360億元，較2016年的37.622億元大幅增長73.7%，而2015年只有9.97億元。愛奇藝會員服務收入占總收入的比例已從2015年的18.7%上升至2017年的37.6%。

截至2017年12月31日，愛奇藝付費會員數爲5080萬，會員業務規模增長幅度接近Netflix2017年全年2400萬的新增會員數量。

回頭看過去幾年，愛奇藝2015年、2016年、2017年淨虧損分別爲25.75億元、30.74億元和37.369億元，淨虧損增速大幅低于總收入及會員規模增速，收入結構和資金使用效率的改善都比較明顯。

受益的股東們：百度、小米成贏家

從近期曝光的股東結構來看，百度和小米分別是愛奇藝的第一和第二大股東，分別持有其69.6%和8.4%的股權，高瓴資本旗下的美元基金HH RSV-V Holdings Limited持有232,060,527股股票，占總股本的5.7%，排在第三，龔宇以1.8%位列第四大股東。

圖爲愛奇藝的股權結構 圖源：網絡

主流的分析認爲，如果愛奇藝順利實現IPO，估值放大，股價上漲，必然會爲主要股東們帶來可觀的收益，而百度的股價首當其衝。據了解，愛奇藝和百度將擁有更緊密的聯系，而百度的人工智能技術也會讓愛奇藝出類拔萃。有了百度的助力，愛奇藝就可以通過大數據分析用戶行爲，以個性化推薦來滿足不同用戶對于內容的不同需求。這明顯要比其他視頻平台更具優勢。

愛奇藝與百度之間的聯系非常緊密，早在2011年，百度就耗資4500萬美元認購愛奇藝B輪優先股，並于2012年11月收購原愛奇藝第二大股東普羅維登斯所持股份，成爲愛奇藝單一最大股東。

而在視頻行業，愛奇藝大有引領潮流的態勢。據龔宇透露，2017年後半年，愛奇藝每天新增的數據特別高，尤其是周末，每天的設備數都在3億以上，信息量奇大無比。光是移動的APP都是1.5億以上，數據量非常大。在有些城市大概晚上9點半到10點半的時候，30%的互聯網的流量幾乎是愛奇藝一個網站産生的流量。

最後來看百度的股價，春節期間，百度股價呈現了強勁的增長，自2月14日發布Q4及全年財報以來，百度的股價一路從222.11美元飙升至249.34美元，漲幅達12.26%。借助即將大概率到來的愛奇藝IPO，百度股價有望延續上升勢頭。

圖爲2017年11月初至今百度的股價表現，圈中部分是其在春節期間的強勁反彈 圖源：百度股市通

當愛奇藝走向美股上市的節奏有條不紊之際，也不能一味樂觀，世上沒有十全十美的事，在愛奇藝亮眼的用戶量、流量、上竄的會員營收的背後，是持續的虧損，別忘了，此次IPO的核心目的是募資15億美元。愛奇藝的招股書中就提到了一系列的風險，包括可能的繼續虧損，難以留存目前的用戶流量，無法在高度競爭的視頻行業屹立不倒等等。可見，愛奇藝能否通過繼續豐富、擴大內容以繼續提高會員營收，能否持續技術創新等方式以強大核心競爭力值得關注。

作者：張欣然

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