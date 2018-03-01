復星(00656-HK)瞄準更多海外交易

這家中國企業集團的董事長郭廣昌在巴黎接受採訪時說，復星並未面對任何財務或政治障礙，中國政府支持守法企業。

「我們正仔細籌劃在醫療保健、教育、時尚和旅遊行業做交易，」復星董事長郭廣昌周二在巴黎接受採訪時說。

「我們的海外投資得到中國政府和當地政府的批準，不僅在歐洲，在全世界都是。我們非常透明……中國政府是以法律為導向的，所以他們支持尊重法律的企業，」郭廣昌補充道。

自稱為「中國巴菲特」的郭廣昌，2月早些時候以1.2億歐元購得法國現存歷史最悠久的高端時裝品牌Lanvin的控股權。

就在郭廣昌承諾加大海外投資之際，北京方面正採取行動遏制中國私營企業集團在海外的一些收購，這是打擊資本外逃持續努力的一部分。

復星是熱衷收購的幾家私營企業集團之一，這類企業還包括安邦(Anbang)、大連萬達(Dalian Wanda)和海航(HNA)，這些企業去年受到中國監管機構關注，其背景是人們擔心高風險融資被用於為收購買單。

上周出現戲劇性的事件升級：中國政府接管安邦，並指控其創始人集資詐騙和職務侵佔。

雖然郭廣昌拒絕對安邦的情況發表評論，但他強調了復星的實力及其繼續進行海外交易的能力。

「由於財務狀況非常強勁，復星可以繼續在海外發展。過去5年，我們共增長了25%，我們的債務水平在下降，」這位復星掌門人表示。

歐亞集團(Eurasia Group)中國區董事邁克爾•希爾松(Michael Hirson)表示，中國國家主席習近平「對安邦的處理給海航、復星和萬達提供了一些重要的教訓：它們都應該注意，習近平對於是否忠於他和他的議程——比如金融去風險——有多麼認真」。

復星承受的壓力明顯比萬達要小，後者被迫在短時間內出售數十億美元的資產。

然而，希爾松表示，這兩家集團「似乎都立於更堅實的政治基礎上」。

「兩家公司似乎都沒有進行像海航那種程度的冒險活動，而且，與安邦不同，目前還沒有牽扯這兩家公司的腐敗指控。復星表現得像沒有任何問題一樣；最近它完成了對一家法國時尚公司的收購，」希爾松補充道。

1992年由郭廣昌和另外4人在上海創建的復星，建立了一個涉足資產管理、保險、工業運營、醫療、時尚和房地產開發等多個領域的帝國。

郭廣昌表示：「復星的策略是專註於家庭需求，圍繞健康、財富和幸福建立一個生態系統。」

復星正制定一項讓Lanvin扭虧為盈的策略。2015年Lanvin的明星設計師阿爾伯•艾爾巴茲(Alber Elbaz)被解僱之後，該公司迷失了方向。郭廣昌補充道：「Lanvin是我們時尚集團的投資里程碑。它是一顆罕見的珍珠。」

復星計劃幫助Lanvin在中國發展。據諮詢機構貝恩(Bain)的數據，去年，中國的奢侈品支出增長20%，達到1420億元人民幣(合220億美元)。貝恩稱這一復甦「引人注目」。

英國《金融時報》 大衛•基奧恩 Harriet Agnew 巴黎報導

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